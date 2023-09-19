Донецький Шахтар готується до старту в Лізі чемпіонів 2023-2024. Першим суперником команди Патріка ван Леувена стане прямий конкурент за вихід з групи Порту.

Слідкуйте з нами Шахтар – Порту: онлайн-трансляція першого матчу "гірників" в Лізі чемпіонів 2023/2024

"Гірники" мають неприємну історію ігор із "драконами". У шести очних зустрічах Шахтар жодного разу не тріумфував – по три нічиї та поразки. 24 канал згадує, як донеччани раніше протистояли Порту.

КУБОК ВОЛОДАРІВ КУБКІВ 1983-1984

Порту – Шахтар 3:2 (Пачеко, 41 (пен), Фраско, 47, Жак, 70 – Морозов, 6, Соколовський, 37)

(Пачеко, 41 (пен), Фраско, 47, Жак, 70 – Морозов, 6, Соколовський, 37) Шахтар – Порту 1:1 (Грачов, 63 – Волш, 72)

Після своєї останньої перемоги у Кубку СРСР донеччани набрали непоганий хід у КВК. Донеччани здобули чотири перемоги в іграх з данським Нюкебінгом та швейцарським Серветтом. Втім зустріч із Порту у чвертьфіналі стала останньою в тому турнірі.

Довідка. Матч Шахтар – Порту пройде 19 вересня у німецькому Гамбурзі на арені "Фолькспаркштадіон". Пряма трансляція зустрічі буде доступна на онлайн-сервісах Megogo та Volia TV. Початок – о 22:00 за київським часом.

Хоча в обох матчах Шахтар був близьким до перемоги. На виїзді "гірники" взагалі вели 2:0, але потім пропустили тричі. Вдома ж підопічні Носова теж втратили перевагу, зігравши внічию. У тому розіграші Порту дійшов до фіналу, де поступився Ювентусу.

ВІдеоогляд матчу Порту – Шахтар:

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ 2011-2012

Порту – Шахтар 2:1 (Халк, 28, Клебер, 51 – Луїс Адріано, 13)

(Халк, 28, Клебер, 51 – Луїс Адріано, 13) Шахтар – Порту 0:2 (Халк, 79, Рац. 90 (автогол))

Наступна дуель команд відбулась майже через 30 років. але вже у найпрестижнішому турнірі Європи. Шахтар і Порту опинились у неважкій групі з АПОЕЛом та Зєнітом, але саме дві останні команди вийшли у плей-офф.

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Шахтар же тоді став останнім і програв Порту в обох матчах. На виїзді підопічні Луческу взагалі догравали вдев'ятьох через вилучення Ракіцького та Чигринського. Вдома ж донеччани дали бій, але трохи не дотерпіли.

Відеоогляд матчу Шахтар – Порту:

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ 2014-2015

Шахтар – Порту 2:2 (Тейшейра, 52, Луїс Адріано, 85 – Джексон Мартінес, 89, 90+3)

(Тейшейра, 52, Луїс Адріано, 85 – Джексон Мартінес, 89, 90+3) Порту – Шахтар 1:1 (Абубакар, 87 – Степаненко, 51)

Вже за три роки Шахтар і Порту знову опинились в одній групі ЛЧ. Але цього разу вони разом пройшли у плей-офф, залишивши позаду Атлетік та БАТЕ. В очних матчах команди двічі розписали нічию, хоча Шахтар цілком міг розраховувати на дві перемоги.

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У Львову донеччани вели 2:0 і лише у компенсований час дали колумбійцю Мартінесу відновити паритет. На виїзді ж португальців врятував гол Абубакара, який нещодавно вже за Бешикташ познущався з Динамо.

Відеоогляд матчу Шахтар – Порту: