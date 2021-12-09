Ласкаво просимо у світ "Циганського короля", – Ф'юрі погрожує наступному супернику нокаутом

Тайсон Ф'юрі зобов'язаний провести свій наступний бій проти тимчасового чемпіона WBC Ділліана Уайта. "Циганський король" впевнений у своїй перемозі.

Ф'юрі: За останні роки він серйозно додав

Чемпіону світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі вже давно знайомий із своїм майбутнім суперником. Британець запевнив, що Ділліан Уайт солідно додав у формі, але і це не допоможе йому уникнути поразки.

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33-річний боксер із Великої Британії впевнений у своїй перемозі нокаутом. Саме такий прогноз на бій дає Ф'юрі.

Ласкаво просимо у великий світ "Циганського короля"! Я давно знаю Ділліана. За останній декілька років він серйозно додав, але результат завжди буде одним і тим же: я відправлю його у нокаут. Якщо цей поєдинок відбудеться, то я його нокаутую,

– заявив Тайсон.

Якщо так дійсно станеться, то Ф'юрі завдасть супернику лише третьої поразки у кар'єрі. Уайт провів у професіоналах 30 бої, у яких здобув 28 перемог (19 – нокаутом). У його пасиві лише два фіаско – у зустрічах із Ентоні Джошуа та Олександра Повєткіна.

Дати бою немає

Ф'юрі отримав суперника, але не знає, коли саме відбудеться це протистояння з Вайтом. Сам британець хотів би повернутись на ринг у лютому – березні 2022 року. Але це залежить не від нього. Його завдання – готуватись та виходити на ринг у поєдинках.

Назвав Тайсон улюблене місце проведення двобоїв. Ним став Лас-Вегас. За словами боксера, бій з Уайтом відбудеться у Великій Британії, звідки родом сам Ф'юрі.

Зараз чемпіон світу не хоче думати про цю зустріч. Його пріоритетом у період різдвяних свят є родина, з якою боксер хоче провести час перед офіційним поверненням до роботи.

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