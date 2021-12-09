Ласкаво просимо у світ "Циганського короля", – Ф'юрі погрожує наступному супернику нокаутом
Джерело:ютуб-канал iFL TV
Тайсон Ф'юрі зобов'язаний провести свій наступний бій проти тимчасового чемпіона WBC Ділліана Уайта. "Циганський король" впевнений у своїй перемозі.
Ф'юрі: За останні роки він серйозно додав
Чемпіону світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі вже давно знайомий із своїм майбутнім суперником. Британець запевнив, що Ділліан Уайт солідно додав у формі, але і це не допоможе йому уникнути поразки.
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33-річний боксер із Великої Британії впевнений у своїй перемозі нокаутом. Саме такий прогноз на бій дає Ф'юрі.
Ласкаво просимо у великий світ "Циганського короля"! Я давно знаю Ділліана. За останній декілька років він серйозно додав, але результат завжди буде одним і тим же: я відправлю його у нокаут. Якщо цей поєдинок відбудеться, то я його нокаутую,
– заявив Тайсон.
Якщо так дійсно станеться, то Ф'юрі завдасть супернику лише третьої поразки у кар'єрі. Уайт провів у професіоналах 30 бої, у яких здобув 28 перемог (19 – нокаутом). У його пасиві лише два фіаско – у зустрічах із Ентоні Джошуа та Олександра Повєткіна.
Дати бою немає
Ф'юрі отримав суперника, але не знає, коли саме відбудеться це протистояння з Вайтом. Сам британець хотів би повернутись на ринг у лютому – березні 2022 року. Але це залежить не від нього. Його завдання – готуватись та виходити на ринг у поєдинках.
Назвав Тайсон улюблене місце проведення двобоїв. Ним став Лас-Вегас. За словами боксера, бій з Уайтом відбудеться у Великій Британії, звідки родом сам Ф'юрі.
Зараз чемпіон світу не хоче думати про цю зустріч. Його пріоритетом у період різдвяних свят є родина, з якою боксер хоче провести час перед офіційним поверненням до роботи.
Усик не вийде на ринг проти Ф'юрі
- Після перемоги Ф'юрі над Уайлдером та звитяги Усика над Джошуа у ЗМІ поширилась інформацію про поєдинок обох переможці поєдинків.
- Представники Тайсона навіть виходили на українця. Однак на заваді цьому двобою став Ентоні, який активував опцію реваншу з українцем.
- Згодом стало відомо, що британець готовий відтермінувати бій проти Олександра. У пресі йшла мова про відступні для Ентоні у розмірі 40 мільйонів доларів. Начебто Ентоні вже шукає нового опонента на місце українця.
- У WBC навіть були готові дозволити Ф'юрі провести бій з Усиком за звання абсолютного чемпіона світу.
- Тайсон заявляв про бажання вийти на ринг проти українця. Натомість Усик теж прагнув бою з Ф'юрі.
- Але тепер їх бій відбудеться не раніше реваншу Усика з Джошуа, головне українцю вдруге перемогти Ентоні. Про це вже давніше говорив Олександр Красюк, який є промоутером боксера з України.