Виклик для Усика
Промоутер Усика наголосив про важливість реваншу з Джошуа. Наразі українець готується до поєдинку з Ентоні, бо цей бій прописаний в контракті.
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Проте, Усик також би хотів позмагатися з Ф'юрі. В першу чергу український боєць хоче перевірити свої сили та кинути самому собі виклик.
Це великий виклик для нього – провести три бою поспіль з елітними суперваговиками, але він тут заради цього. Він хоче кинути виклик собі,
– сказав промоутер.
За словами Красюка, Усик впевнений в собі, тому хоче позмагатися з Джошуа та знову перемогти його. Як тільки він переможе британця, то одразу перейде до Тайсона Ф'юрі.
Ф'юрі прагне зустрічі з українцем
- Після сенсаційної перемоги Усика над Джошуа, а також після фантастичного нокауту Ф'юрі у поєдинку з Деонтеєм Уайлдером, промоутери почали говорити про можливий бій британця та українця за звання абсолютного чемпіона світу.
- Усик заявив, що хотів би зустрітися з ще одним британцем на ринзі.
- Тайсон наразі не планує проводити обов'язковий захист титулу WBC проти Ділліана Уайта через судову тяганину.
- Натомість головною метою Ф'юрі став поєдинок проти Усика за звання абсолютного чемпіона світу. У команді британця сподіваються, що Ентоні Джошуа відмовиться від реваншу.