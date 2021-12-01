Команда Камбососа назвала Ломаченка потенційним суперником: українцю потрібно виконати умову

Новоспечений чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF та WBC Franchise Джордж Камбосос може зустрітися з Василем Ломаченком. Лу Ді Белла, промоутер австралійця, назвав українського боксера потенційним суперником Камбососа.

За якої умови Ломаченко стане суперником Камбососа

Промоутер Камбососа назвав боксерів, з якими може битися австралієць. Спершу він згадав про американця Джервонту Девіса. За словами Ді Белли, це буде великий бій.

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"Джервонта Девіс – один із можливих суперників. Спочатку нам потрібно визначитися з тим, що ми робитимемо далі. Якщо дивитись на великі бої, то Девіс – це один із них", – сказав промоутер.

Лу Ді Белла заявив, що Ломаченко стане потенційним суперником Камбососа, якщо 11-го грудня переможе Річарда Коммі. Промоутер зазначив, що перемога Ломаченка під питанням, адже Коммі – міцний горішок.

Ломаченко стане нашим можливим суперником, якщо він переможе Коммі, але це ще під великим питанням. Я був промоутером Коммі, він страшенно гарний боєць. Переможець цього поєдинку буде варіантом для нас,

– сказав Лу Ді Белла.

За словами промоутера, вони готові розглянути бій з Коммі, якщо він здолає Ломаченка. Та українець пріоритетний варіант через своє реноме одного з найкращих боксерів світу.

"Якщо переможе Коммі, ми розглянемо його. Бій з Ломаченком буде більшим через статус Василя в індустрії", – резюмував Ді Белла.

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