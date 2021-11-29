Ломаченко не претендент

Ломаченко володів чемпіонськими поясами WBA, WBO та WBC у легкій вазі. Хоча згодом WBC визнали Ломаченка "франчайзинговим чемпіоном", натомість Девін Хейні спочатку став "тимчасовим", а згодом і регулярним чемпіоном WBC.

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Коли Ломаченко програв Лопесу свої чемпіонські пояси, то Теофімо став абсолютним чемпіоном світу (до цього в американця був чемпіонський пояс за версією IBF). При цьому титул WBC в нього теж став "франчайзинговий", а Хейні зберіг за собою "регулярний" чемпіонський титул. Саме він вказаний як чемпіон у легкій вазі на сайті організації.

27 листопада Лопес програв роздільним рішенням суддів Джорджу Камбососу усі свої чемпіонські пояси. Зважаючи, що в контракті не було прописано про можливий реванш, то Камбосос сам може обирати суперника з головних претендентів. Серед них і Ломаченко. Він перший у рейтингу WBC.

Однак, скоріш за все, Камбосос не буде битися проти Ломаченка. Хоча і обіцяв йому. Його промоутер Едді Хірн хоче провести бій проти Хейні за чемпіонський титул WBC. Правда за умови, що Хейні переможе Джозефа Діаса, який є "тимчасовим" чемпіоном WBC. Цей бій відбудеться 4 грудня.

Сам Василь Ломаченко 11 грудня проведе бій проти Річарда Коммі. Цей поєдинок відбудеться в Нью-Йорку.