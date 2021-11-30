Камбосос: Легка вага зараз на неймовірному рівні

Австралієць наголосив, що наразі є багато талановитих суперників, з якими б він хотів вийти на ринг. Камбосос зазначив, що не проти зустрітися з Василем Ломаченком.

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"Легка вага зараз на неймовірному рівні. Я хотів би побитися з Хейні, Райаном Гарсією, Девісом чи Ломаченком. Вони мають на носі класні поєдинки. Дивізіон зараз дуже конкурентний. Ми виберемо бій, який буде найцікавішим. Хотів би побитися з Хейні, але тут так багато класних бійців. Вони мають показати шоу, адже мій виступ показав, із якого тіста я зроблений, що я король та імператор", – заявив Джордж.

Головний редактор журналу The Ring Даг Фішер заявив, що наступним суперником австралійця стане українець Василь Ломаченко, який втратив чемпіонські титули у поєдинку з Лопесом.

Він також вважає, що якщо бій відбудеться, то перемогу здобуде українець.

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