Боксери вийдуть на ринг 11 грудня в Нью-Йорку в "Медісон-сквер-гарден".

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"Медісон-сквер-гарден" уперше за два роки прийматиме вечір з боксу. Востаннє тут проводили бій Теренс Кроуфорд та Егідіюс Каваляускас: американець захистив звання чемпіона світу WBO у напівсередній вазі, нокаутувавши литовця в дев'ятому раунді.

Хто такий Річард Коммі?