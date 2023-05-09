"Він набагато кращий захисник, ніж Зінченко": гравець Арсенала порівняв українця з конкурентом
Джерело:Arsenal Buzz
Кевін Кемпбелл вважає, що прямий конкурент Зінченка виглядає сильнішим на футбольному полі. Та от українець має козир в рукаві.
Колишній форвард "канонірів" порівняв Кірана Тірні з Олександром Зінченком. Кемпбеллу не подобається роль у команді шотландця.
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Немає ідеальних
Колишній форвард лондонського колективу вважає, що Тірні в рази сильніший від українского універсального футболіста. Кемпбелл запевняє, що шотландець виконує усі функції, які повиині бути закладені у ДНК фулбека Англійської Прем'єр-ліги. Та от екгравець "канонірів" все-таки визнав плюс Олександра, за яким з ним ніхто не зможе зрівнятись, проте Кемпбелл відразу ж згадав і мінус, який притаманний українцю.
Кіран Тірні – набагато кращий захисник, ніж Зінченко. Нам потрібно опинятися у виграшних ситуаціях, якщо це вдасться робити – тоді зможемо випускати Тірні. Але спочатку в цій виграшній ситуації потрібно опинитися. Не думаю, що Артета вважає, що Тірні може робити те, що робить Зінченко. І це проблема. Як в атаці, так і в захисті Тірні відповідає рівню фулбека АПЛ на 100 відсотків. На жаль, у тому, як Арсенал будує гру і як атакує, Зінченко знає, як грати навіть із заплющеними очима. Думаю, треба зберегти Тірні, оскільки ми вже бачили як травмується Зінченко,
– вважає Кепбпелл.
Українець в Арсеналі
- Олександр Зінченко перебрався до столичного колектива з Манчестер Сіті за 35 мільйонів євро.
- Українець відразу став важливою частиною побудови гри "канонірів", чим прикував до себе увагу та шану легенд футболу.
- До того ж Зінченко став тіньовим лідером лондонського колективу, дії якого почала наслідувати навіть молодь "канонірів". Також Олександр в одному з матчів АПЛ все-таки вийшов на поле з капітанською пов'язкою.
- Олександр забив свій перший гол в АПЛ саме у футболці Арсенала – він за меж карного майданчика потужним ударом в нижній кут вразив ворота Астон Вілли.
- До того ж Зінченко добився неабиякого визнання у складі "канонірів". Олександр потрапив до символічної збірної сезону АПЛ, а також визнавався найкращим лівим захисником світу за версією FourFourTwo.