Торік переможцями Євробачення-2022 став український гурт Kalush Orchestra. Пісня "Стефанія" стала хітом по усьому світу.
Оце так Журналіст заявив, що Миколенко може покинути Евертон, якщо "іриски" вилетять із АПЛ
Встигає не лише грати у футбол
Тому Україна повинна була стати господаркою Євробачення у 2023 році. Однак кляті сусіди змінили усі плани та 24 лютого 2022 року розгорнули повномасштабне вторгнення в Україну.
Через це пісенний конкурс перенесли у британський Ліверпуль, де грає футбольна команда Евертон, за яку виступає український захисник Віталій Миколенко.
Футболіст збірної України взяв участь у промо-ролику Євробачення-2023. У відео Миколенко розгорнув великий синьо-жовтий прапор на другому ярусі домашнього стадіону Евертона "Ґудісон-Парк"
Промо-ролик Євробачення-2023
Нагадаємо, що 8 травня Евертон на виїзді несподівано розтрощив Брайтон, яким керує колишній тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі, 1:5. Віталій Миколенко не забив, але відіграв усі 90 хвилин.
- Для лівого захисника збірної України ця гра за"ірисок" стала вже 35-ю в усіх турнірах поточного сезону-2022/2023. Поки що Віталій не відзначався результативними діями.
- Миколенко виступає за англійський клуб із січня 2022 року, підписавши контракт до кінця червня 2026-го.
- Евертон Миколенка продовжує боротьбу за виживання в АПЛ – 32 очки та 17-те місце. Перевага над зоною вильоту складає 2 пункти.