Він гравець, на якого ми були націлені, – керівництво Арсенала в захваті від трансферу Зінченка
Джерело:Sky Sports
Український півзахисник Олександр Зінченко нещодавно офіційно став гравцем лондонського Арсеналу. Футболіст вже навіть встиг дебютувати у складі нової команди.
Гаспар: Трансфер Зінченка планувався ще 6 місяців тому
Технічний директор Арсенала Еду Гаспар прокоментував підписання Зінченка. Фахівець задоволений, трансфером українця.
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Ми дуже раді, що у нас є Зінченко, тому що він гравець, на якого ми дійсно були націлені. Це футболіст, який, на нашу думку, має характеристики та якості, що точно підвищать наш рівень складу,
– наголосив технічний директор клубу.
У новому клубі Олександр знову працюватиме з головним тренером Мікелем Артетою. Іспанець знайомий українцю за роботою в Сіті, де Артета був асистентом Хосепа Гвардіоли.
"Трансфер Зінченка планувався ще приблизно 6 місяців тому, щоб якнайкраще підсилити цю позицію таким чином, як Мікель Артета хоче будувати гру.
Мікель, звичайно, знає його більше, ніж будь-хто, тому що вони працювали разом, але вся зібрана інформація про Зінченка була топовою. Не тільки про його якості як футболіста, але і як особистості. Для нас важливо мати в складі такого гравця", – додав Гаспар.
Зінченко у лондонському Арсеналі
- Український півзахисник підписав угоду з лондонським клубом 22 липня. Повідомлялося, що контракт із "канонірами" розрахований до кінця 2026 року.
- Олександр виступатиме з 35-м номером на спині.
- 24 липня Зінченко вперше зіграв у футболці "канонірів". У товариському матчі у США Арсенал розгромив Челсі.
- Головний тренер лондонського клубу Мікель Артета високо оцінив гру новачка команди.