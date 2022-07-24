Артета: У Зінченка є якість та універсальність, яких нам не вистачало

У дебютному матчі за "канонірів" Олександр Зінченко разом із командою зміг тріумфувати над Челсі. Лондонське дербі закінчилось розгромною перемогою Арсенала з рахунком 4:0.

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Після переможного поєдинку своїми враженнями від гри Зінченка поділився головний тренер Арсенала Мікель Артета.

Нагадаємо, що Олександр з'явився на футбольному полі по перерві, замінивши Нуну Тавареша.

Спершу 40-річний іспанський наставник зауважив, що прихід українця додасть команді універсальності, якої так бракувало "канонірам".

Я дуже щасливий. Це позиція, яку ми хотіли підсилити, а також гравець, якого я дуже добре знаю. Знаю, що він може дати команді. У Зінченка є якість та універсальність, яких нам не вистачало. Його основна позиція – лівий захисник. Проте схема, яку ми використовуємо, дозволяє охоплювати більше простору на полі. Це найголовніше вміння Алекса,

– розповів тренер Арсенала.

"Він дуже хотів зіграти, я це знав"

Артета додав, що з перших хвилин на полі Зінченко добре влився у стиль гри лондонської команди. Іспанський спеціаліст відзначив, що українець добре розуміє усе те, чого вимагає тренерський штаб від футболістів.

Він дуже хотів зіграти, я це знав. Це 45 хвилин, але ви відразу побачили, що йому було комфортно. Він розуміє все, що я хочу, розуміє процеси. Вважаю, він видав хорошу гру,

– відповів головний наставник "канонірів".

Перший матч в АПЛ Арсенал зіграє 5 серпня. Лондонський клуб зіграє на виїзді проти Крістал Пелес.

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