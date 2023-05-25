22 липня в Мілані розпочнеться чемпіонат світу з фехтування. На жаль, у турнірі візьмуть участь російські та білоруські спортсмени.

До теми Мабуть, повернення російських фехтувальників до змагань є пріоритет для FIE, – Ольга Харлан

Просіяли через сито, але допустили до ЧС

У березні цього року Міжнародна федерація фехтування (FIE) дослухалася до рекомендацій МОК та допустила представників держав-агресорів до турнірів в нейтральному статусі. Дотриматися вказівок Комітету вирішила Італія, яка дозволила росіянам та білорусам взяти участь в чемпіонаті світу.

Проте не всі фехтувальники з країн-терористок матимуть можливість змагатися в Мілані. Лише 11 з 39 зареєстрованих спортсменів отримали дозвіл на участь у ЧС-2023.

Президент італійського НОК Джованні Малаго прокоментував допуск росіян та білорусів.

Обмеження й зобов'язання, які до них застосовуються, були настільки прискіпливими до росіян та білорусів, що з 39 спортсменів, які подавали заявки на чемпіонат, лише 11 зможуть змагатися. До всього, ці фехтувальники не перебувають на чолі рейтингів,

– заявив функціонер.

Росіянам не всі раді