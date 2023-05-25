22 липня в Мілані розпочнеться чемпіонат світу з фехтування. На жаль, у турнірі візьмуть участь російські та білоруські спортсмени.
До теми Мабуть, повернення російських фехтувальників до змагань є пріоритет для FIE, – Ольга Харлан
Просіяли через сито, але допустили до ЧС
У березні цього року Міжнародна федерація фехтування (FIE) дослухалася до рекомендацій МОК та допустила представників держав-агресорів до турнірів в нейтральному статусі. Дотриматися вказівок Комітету вирішила Італія, яка дозволила росіянам та білорусам взяти участь в чемпіонаті світу.
Проте не всі фехтувальники з країн-терористок матимуть можливість змагатися в Мілані. Лише 11 з 39 зареєстрованих спортсменів отримали дозвіл на участь у ЧС-2023.
Президент італійського НОК Джованні Малаго прокоментував допуск росіян та білорусів.
Обмеження й зобов'язання, які до них застосовуються, були настільки прискіпливими до росіян та білорусів, що з 39 спортсменів, які подавали заявки на чемпіонат, лише 11 зможуть змагатися. До всього, ці фехтувальники не перебувають на чолі рейтингів,
– заявив функціонер.
Росіянам не всі раді
- Нагадаємо, що Україна оголосила бойкот змаганням, у яких братимуть участь росіяни та білоруси. Наразі невідомо, чи візьме участь у ЧС-2023 з фехтування українські спортсмени.
- Відзначимо, що низка європейських країн скасували етапи Кубка світу з фехтування через допуск росіян та білорусів.
- Зокрема етапи КС відмінили: Польща, Франція, Фінляндія, Німеччина та Данія.
- Крім того, 300 фехтувальників закликали FIE переглянути рішення про повернення росіян і білорусів.