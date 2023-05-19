Міжнародна федерація фехтування вирішила розділити олімпійську кваліфікацію Європейських ігор на два різні етапи. Таке рішення не сподобалося українській фехтувальниці.

Варте уваги На чолі з Ольгою Харлан: українські шаблістки здобули "золото" на етапі Кубку світу

Українка вимагає рівноваги

Ольга Харлан розповіла, що командні змагання будуть частиною олімпійської кваліфікації, тим часом як індивідуальні змагання будуть перенесені в іншу країну, іншу подію, інший час (у жовтні). Фехтувальниця зазначали, що таке рішення ніколи раніше не приймалося, тому наразі – це абсолютна неповага до спортсменів.

Харлан додала, якщо FIE заморозить всю континентальну конкуренцію, жоден спортсмен не матиме шансу отримати або втратити очки до чемпіонату світу. Це величезна перевага для тих, хто може вийти з топ-16, і величезний недолік для тих, кого можна замінити, щоб це зробити. Немає сенсу говорити про те, наскільки несправедливо було б, якщо тільки європейські спортсмени не матимуть шансу взяти очки перед чемпіонатом світу.

FIE зробила це. Мабуть, повернення російських і білоруських фехтувальників до змагань не тільки можливе, але і є пріоритетом. Я займаюся фехтуванням 23 роки, це моя п’ята олімпійська кваліфікація. Жодного разу не змінювали критерії кваліфікації з будь-яких причин лише для однієї країни. Отже, ось що станеться. Якщо ви думаєте, що це вас не стосується, будь ласка, будьте обережні. Комітет FIE вирішив розділити Європейські ігри на два різні змагання,

– сказала Харлан.

Також українська фехтувальниця вчергове вказала на несправедливість. Харлан зазначила, що якщо змінити розклад одного змагання, буде змінено всю програму, що не є чесним щодо спортсменів, тренерів, фізичної підготовки. Фехтувальниця наголосила на важливості канікул та відпочинку, які також будуть змінюватимуться, що, на думку Харлан, є пріоритетом для одних й неуважністю до решти.