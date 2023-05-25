22 июля в Милане начнется чемпионат мира по фехтованию. К сожалению, в турнире возьмут участь российские и белорусские спортсмены.

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Просеяли через сито, но допустили к ЧМ

В марте этого года Международная федерация фехтования (FIE) прислушалась к рекомендациям МОК и допустила представителей государств-агрессоров к турнирам в нейтральном статусе. Следовать указаниям Комитета решила Италия, позволившая россиянам и белорусам принять участие в чемпионате мира.

Однако не все фехтовальщики из стран-террористок будут иметь возможность соревноваться в Милане. Только 11 из 39 зарегистрированных спортсменов получили разрешение на участие в ЧМ-2023.

Президент итальянского НОК Джованни Малаго прокомментировал допуск россиян и белорусов.

Применяемые к ним ограничения и обязательства были настолько придирчивы к россиянам и белорусам, что из 39 спортсменов, подающих заявки на чемпионат, только 11 смогут соревноваться. Ко всему, эти фехтовальщики не находятся во главе рейтингов,

– заявил функционер.

Россиянам не все рады