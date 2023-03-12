Про божевілля МОК, ЧЄ-2023 та омріяну перемогу України у війні проти Росії: інтерв'ю з Магучіх

Ярослава Магучіх продовжує перемагати на спортивному фронті, поки ЗСУ з кожним днем наближають звитягу Україну у війні над окупантом. Суперниці українки вже навіть забули, як це одягати на свої шиї золоті нагороди, адже уродженка Дніпра штампує золоті медалі, як ЗСУ на фронті "хароших русскіх".

5 березня Ярослава Магучіх підтвердила свій статус "Королеви" зі стрибків у висоту. Українка захистила звання чемпіонки Європи-2023 у приміщенні. У турецькому Стамбулі легкоатлетка змусила своїх прихильників "згризти не один ніготь" ще під час кваліфікаційного раунду.

До теми Магучіх у феноменальному стилі завоювала "золото" чемпіонату Європи-2023, Табашник – третя

У перших двох спробах Ярослава частинами тіла збивала планку, але перед останньою спробою зібралась та таки відібралась у фінал ЧС-2023, де у фантастичному стилі перемогла. Магучіх впевнено брала одну за одною висоту та з результатом 1.98 підійнялась на найвищу сходинку п'єдесталу.

В "Інтерв'ю24" українська легкоатлетка розповіла про нервову кваліфікацію, впевнений фінал та разом помріяли про перший день для України після перемоги у війні над Росією, який віримо незабаром настане.

"Результат далеко не той, який я очікувала показати у зимовому сезоні": про ЧЄ-2023

Ви були за крок від вильоту з кваліфікації ЧС-2023. Як вдалось опанувати себе перед останньою спробою? Та які ваші найближчі спортивні плани?

Так, кваліфікація була дуже нервова. Я не змогла взяти висоту 1.87 з двох спроб. Але все ж таки налаштовувала себе на висоту 1.91. У мене залишався останній шанс, аби потрапити у фінал чемпіонату Європи-2023. Тому налаштувалась та зробила усе, як було потрібно

Загалом я задоволена своїм виступом у Стамбулі. Вдалось захистити титул чемпіонки Європи-2023 у приміщенні. Але, звичайно, результат далеко не той, який я очікувала показати у зимовому сезоні. Є над чим працювати, є куди рости. Будемо працювати. З 10 березня у нас розпочався збір в Іспанії. Будемо тренуватись і показувати у літньому сезоні якнайкращі результати.

Здалось, що після невдалих спроб на висоті 2.03 метра ви засмутились?

Я знала, що в мене є "золото", тому не було через що засмучуватись.

Відео переможного стрибка Магучіх на ЧЄ-2023

"Підтримка відчувалась": про українську команду на чемпіонаті Європи-2023

На турецьких трибунах українські стрибунки у висоту мали хорошу підтримку, яка вела дівчат до нагород.

Чи відчували у Стамбулі підтримку українських уболівальників?

Звичайно, на трибунах була українська команда, яка нас активно підтримувала. Та й у секторі нас було троє (разом із Магучіх у фіналі виступали Катерина Табашник та Юлія Левченко, – прим. 24 Каналу), тому підтримка відчувалась.

"На чемпіонаті України у нас є свій своєрідний чемпіонат Європи": про конкуренцію з українками

У секторі Магучіх протистояла не лише іноземним суперницям. Разом із нею у фіналі виступали ще дві українки – Юлія Левченко, яка припинила змагання першою серед українських стрибунок (1.94 метра), та Катерина Табашник. Остання якраз взяла бронзову нагороду чемпіонату Європи-2023.

Слід відзначити, що Катерина, яка взяла у фіналі висоту 1.94 метра, присвятила свою медаль загиблій мамі, життя якої обірвав російський снаряд у Харкові.

Магучіх зізналась, що дуже зраділа, коли побачила, що її землячка стала третьою у Стамбулі. Та й зворушливий епізод впіймала телекамера, коли після змагань Ярослава з прапором підбігла до Катерини та міцно обійняла Табашник.

На п’єдесталі ліворуч від мене стояла Катерина Табашник. Я дуже рада, що в неї нарешті є бронзова медаль за такий довгий час. Тому далі тільки краще. Завжди класно змагатись з українськими дівчатами. На чемпіонаті України у нас є свій своєрідний мінічемпіонат Європи зі стрибків у висоту.



Магучіх разом із Табашник на п'єдесталі ЧЄ-2023 / Фото з інстаграму European Athletics

Як усім українським стрибункам у висоту вдається показувати високі результати протягом усього повномасштабного вторгнення Росії в Україну?

У такий складний період для нашої країни треба звичайно показувати найкращі результати і робити усе, що від тебе залежить, щоб лунав гімн та підіймався прапор України.

"Наразі неможливо повертати російських та білоруських спортсменів до змагань": про божевільні плани МОК

Ярослава поділилась своїми думками щодо скандальних планів Міжнародного олімпійського комітету та можливого повернення росіян та білорусів до змагань та навіть до Олімпійських Ігор, які у 2024 році відбудуться у французькому Парижі.

Насправді зараз це все дискусія. Але я не розумію, як можна допускати країну-агресорку, яка вбиває зараз український народ, до міжнародних змагань, щоб вони виступали разом із нами. Це дійсно не вкладається у голові. Звичайно, я як спортсменка проти цього, поки у нас не закінчиться війна, поки ми не повернемо усі наші території. Наразі неможливо повертати російських та білоруських спортсменів до змагань.

Літня Олімпіада-2024 у Парижі стартує 26 липня та триватиме до 11 серпня.

Відзначимо, що 10 березня Міжнародна федерація фехтування дослухалась до слів МОК та повернула до міжнародних змагань російських та білоруських спортсменів. Поки що про допуск Росії та Білорусі до легкоатлетичних змагань мова не йде.

На цьому тлі ганебно відзначаються російські уболівальники та їх народи-союзники. Вони неодноразово влаштовують провокації на змаганнях, де беруть участь українські спортсмени. Один з останніх таких моментів слід згадати матч української тенісистки Катерини Байндль на Australian Open-2023, коли один із фанатів прийшов у футболці Владіміра Путіна та російським прапором.



Ярослава Магучіх виступила проти МОК / Фото з інстаграму European Athletics

Магучіх розповіла, що, на щастя, таких неприємних випадків у її особистій кар'єрі не було.

Ні, в нашому виді спорту ніяких провокацій зі сторони російських уболівальників не було.

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Розкажіть коротко про ваші найближчі плани?

З 10 березня у нас розпочався тренувальний збір в Іспанії. Ми починаємо закладати підготовку до літнього сезону, зокрема до чемпіонату світу, який відбудеться в Угорщині. Тому будемо тренуватись і готуватись, аби влітку показати гарні результати.

Коли вас знову можна чекати у секторі зі стрибків у висоту?

Наступний мій старт буде 13 травня у Кенії.

"Я дуже чекаю, коли настане цей омріяний день": про омріяну перемогу України у війні проти Росії

Торік у травні Магучіх пропускала престижний турнір серії World Athletics Continental Tour Gold, який проходив у Найробі (Кенія). Натомість там тріумфували інші українки. Оксана Окуньова показала найкращий результат змагань, стрибнувши на 1,91 метра, але цієї висоти вистачило для здобуття "срібла". Третє місце зайняла ще одна українка Катерина Табашник, котра взяла висоту 1,89 метра.

Навіть у такому насиченому змаганнями та тренуваннями житті Ярослава знайшла час та з'їздила у рідне місто, яке окупант продовжує безжально знищувати.

14 січня російська ракета Х-22 влучила у багатоповерхівку в Дніпрі, повністю зруйнувавши під'їзд 9-поверхового будинку.

У цей же день у Львові Магучіх перемогла на Меморіал Дем'янюка, який зібрав найкращих стрибунів у висоту. Після успішних змагань Ярослава розповіла, що ворожий снаряд впав поблизу її рідного дому.

Чи встигли посеред щільного спортивного графіка вирватись на декілька днів додому в Україну?

Взимку вдалось на два тижні приїхати у рідне місто Дніпро. Це припало якраз на Новий рік. Побула трішки вдома, відновилась, як фізично, так і емоційно. Після чого поїхала підкорювати змагання.

На закінчення інтерв'ю ми з Ярославою вирішили трішки застрибнути в омріяне майбутнє, коли 603,7 кілометра квадратних будуть вільними від окупантів та повернуться до України. Цей день з нетерпінням чекає увесь український народ та цивілізований світ.



Ярослава Магучіх / Фото з інстаграму легкоатлетки

Перший день Ярослави Магучіх після перемоги України у війні проти Росії?

Я дуже чекаю, коли настане цей омріяний день. Хочеться відсвяткувати його разом із усією країною. Але, звичайно, потрібно пам’ятати, якою ціною ми виграли цю війну проти Росії. Ми ніколи це не забудемо і не пробачимо.

Наступний старт Магучіх буде аж у травні, тому її уболівальникам потрібно набратись терпіння, аби з новими силами та емоціями вболівати за Ярославу на легкоатлетичних турнірах. А наразі віримо у перемогу ЗСУ та України у війні з Росією.