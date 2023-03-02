У Стамбулі відбулась кваліфікація до фіналу зі стрибків у висоту серед жінок та у штовханні ядра серед чоловіків. Неочікувано проблеми у відбірковому етапі виникли у Ярослави Магучіх, пише 24 канал.

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На нервах

У кваліфікації зі стрибків у висоту взяли участь 16 спортсменок, а у фінал вийшли вісім з них. Україну на ЧЄ представляють Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Катерина Табашник. Усі троє дівчат вийшли до фіналу з результатом 1,91 метра. Левченко взяла цю висоту з першого разу, а Табашник з другого.

Неочікувано виникли тільки у Магучіх. Ярослава розпочала змагання із висоти 1.87 м і перші дві спроби виявилися невдалими для зіркової спортсменки. Проте вона зібралася з силами та третьою спробою заявила висоту 1.91 м і успішно її взяла. Фінал відбудеться у неділю, 5-го березня, о 09:20.

Вперше за 23 роки

Також до фіналу з штовхання ядра вдалось кваліфікуватись Роману Кокошко. Український спортсмен потрапив у фінальний етап з сьомим результатом. Кокошко у першій спробі штовхнув ядро на 20,43 метра. Інші спроби були невдалими, проте цього вистачило Роману, аби кваліфікуватись. Для України це перший фінал у чоловічому штовханні ядра з 2000 року. Фінал відбудеться у п'ятницю, 3-го березня, о 18:25.