Під час матчу 1/64 фіналу Australian Open 2023 між українкою Катериною Байндль та росіянкою Каміллою Рахімовою на трибунах з'явився прапор держави-терориста. Крім того, група вболівальників із країни 404 сиділа у футболках із зображенням їхнього фюрера Владіміра Путіна.

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Цілеспрямована провокація росіян

Українська тенісистка Катерина Байндль прокоментувала кричущу ситутацію, яка відбулася під час її поєдинку на Відкритому чемпіонаті Австралії

Я була дуже здивована. Дуже дивна історія. Я не знаю, були ці хлопці росіяни чи ні, бо я не чула їхніх розмов. Мені вони не дуже були схожі візуально на росіян. Здавалося, що тільки один з них, який був у "російській" футболці, а інші були іноземці,

– сказала тенісистка.

Спортсменка намагалася не звертати увагу на провокаторів, сконцентрувавшись на поєдинку.

"Загалом я намагалася максимально абстрагуватися від них. Я бачила, що вони вивісили російський прапор. Я чула, що вони підтримували Рахімову. Якихось фраз про Росію я не чула. Але вони явно хотіли щось цим продемонструвати. Загалом я намагалася не слухати їх, не дивитись навіть у той кут.

Я просто намагалася абстрагуватися від цієї провокації, не вступати в конфлікт, бо для мене у пріоритеті була перемога над суперницею з гри. Звичайно, емоції виникають не лише від матчу, а й від самої ситуації. Тому я робила все, щоб залишатися в коконі, щоб не заводитися", – прокоментувала інцидент українка.

Додамо, що провокація із прапором та портретом диктатора не допомогли росіянці. Катерина Байндль перемогла Каміллу Рахімову у трьох сетах та залишила її за бортом турніру.

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