У фіналі стрибків у висоту Україну представляли одразу три легкоатлетки – Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Катерина Табашник, які пройшли кваліфікацію чемпіонату Європи у Стамбулі, пише 24 канал.

​До теми На межі провалу: Магучіх ледь сенсаційно не вилетіла у кваліфікації до фіналу чемпіонату Європи

Дві медалі для України

Першою у сектор серед українок вийшла Катерина Табашник, яка без проблем стрибала до висоти 1.91 метра. Катерина підкорила цю висоту з другої спроби. Натомість її партнерки по збірній Магучіх та Левченко взяли з першого стрибка.

Левченко була близька до провалу на висоті 1.94, але взяла планку лише з третьої спроби. Це приклад Магучіх, яка у кваліфікації лише з останньої спроби взяла висоту та пробилась у фінал чемпіонату Європи-2023.

На жаль, Левченко не змогла продовжити змагання, адже усі три її стрибки на висоті 1.96 були невдалими. Юлія закінчила для себе змагання на 5-й позиції. Топіч теж не взяла висоту, тому "бронза" дісталась Табашник, яка не підкорила 1.96. Юлія підійшла до Катерини, яка не стрмала сліз, аби привітати її з нагородою.

Магучіх продовжила без перешкод брати висоти одну за одною. Нідерландка Брітт Веерман після своїх невдалих спроб залишила Ярославу одну у секторі.

Уродженка Дніпра вже у статусі чемпіонки Європи-2023 замовила висоту 2.03 метра.

Уся увага була прикута для Ярослави, яка боролась у секторі лише з планкою та рекордами. На жаль, перша спроба на цій висоті була невдалою. Магучіх виконала стрибок із запасом, але в останній момент стопами збила планку.

Друга спроба Ярослави теж не була успішною – українка попереком зачепила планку на висоті 2.03. Магучіх із іронічною посмішкою зустріла невдалу спробу.

І під час третього стрибка Магучіх планка не встояла.

Ярослава Магучіх із висотою 1.98 стала чемпіонкою Європи-2023 зі стрибків у висоту.

Після короткого інтерв'ю новоспечена чемпіонка Європи підбігла до Табашник та сильно обійняла землячку, привітавши її з бронзовою нагородою.

Призерки ЧЄ-2023 зі стрибків у висоту (у метрах)

1. Ярослава Магучіх (Україна) 1.98

2. Брітт Веерман (Нідерланди) 1.96

3. Катерина Табашник (Україна) 1.94