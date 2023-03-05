У турецькому Стамбулі підійшов до закінчення чемпіонат Європи з легкої атлетики. Збірна України була представлена у ньому 11-ма спортсменами.
До теми Магучіх у феноменальному стилі завоювала "золото" чемпіонату Європи-2023, Табашник – третя
Нашим учасникам підкорились лише чотири медалі протягом змагання. Більшість з них були здобуті у стрибках у висоту. Серед них і єдине золото, яке на рахунку Ярослави Магучіх. Також Україна здобула ще одне срібло та дві бронзи:
- Андрій Проценко (стрибки у висоту) – 2 місце
- Катерина Табашник (стрибки у висоту) – 3 місце
- Роман Кокошко (штовхання ядра) – 3 місце
Цей показник не дозволив Україні увійти в топ-десятку медального заліку. Наша збірна посіла 12 сходинку, що на шість позицій нижче, ніж попередній чемпіонат Європи. Тоді нам підкорились аж всього три медалі, але серед них – два "золота".
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Найбільше медалей зібрали атлети з Нідерландів (7), але у них друге місце в заліку. Переможцем ЧЄ стала Норвегія. На рахунку скандинавів п'ять медалей, з яких три найвищого гатунку.
Медальний залік чемпіонату Європи з легкої атлетики:
|МІСЦЕ
|КРАЇНА
|Золото
|Срібло
|Бронза
|РАЗОМ
|1
|Норвегія
|4
|1
|0
|5
|2
|Нідерланди
|3
|3
|1
|7
|3
|Велика Британія
|3
|1
|2
|6
|4
|Італія
|2
|4
|0
|6
|5
|Бельгія
|2
|1
|3
|6
|6
|Португалія
|2
|0
|1
|3
|6
|Швейцарія
|2
|0
|1
|3
|8
|Фінляндія
|2
|0
|0
|2
|9
|Франція
|1
|2
|3
|6
|10
|Німмеччина
|1
|2
|1
|4
|11
|Греція
|1
|2
|0
|3
|12
|Україна
|1
|1
|2
|4