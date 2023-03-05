У турецькому Стамбулі підійшов до закінчення чемпіонат Європи з легкої атлетики. Збірна України була представлена у ньому 11-ма спортсменами.

До теми Магучіх у феноменальному стилі завоювала "золото" чемпіонату Європи-2023, Табашник – третя

Нашим учасникам підкорились лише чотири медалі протягом змагання. Більшість з них були здобуті у стрибках у висоту. Серед них і єдине золото, яке на рахунку Ярослави Магучіх. Також Україна здобула ще одне срібло та дві бронзи:

  • Андрій Проценко (стрибки у висоту) – 2 місце
  • Катерина Табашник (стрибки у висоту) – 3 місце
  • Роман Кокошко (штовхання ядра) – 3 місце

Цей показник не дозволив Україні увійти в топ-десятку медального заліку. Наша збірна посіла 12 сходинку, що на шість позицій нижче, ніж попередній чемпіонат Європи. Тоді нам підкорились аж всього три медалі, але серед них – два "золота".

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Найбільше медалей зібрали атлети з Нідерландів (7), але у них друге місце в заліку. Переможцем ЧЄ стала Норвегія. На рахунку скандинавів п'ять медалей, з яких три найвищого гатунку.

Медальний залік чемпіонату Європи з легкої атлетики:

МІСЦЕ КРАЇНА Золото Срібло Бронза РАЗОМ
1 Норвегія 4 1 0 5
2 Нідерланди 3 3 1 7
3 Велика Британія 3 1 2 6
4 Італія 2 4 0 6
5 Бельгія 2 1 3 6
6 Португалія 2 0 1 3
6 Швейцарія 2 0 1 3
8 Фінляндія 2 0 0 2
9 Франція 1 2 3 6
10 Німмеччина 1 2 1 4
11 Греція 1 2 0 3
12 Україна 1 1 2 4