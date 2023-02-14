Українські легкоатлетки продовжують підкорення серії турнірів World Athletics Indoor Series Silver Tour. Цього разу наші співвітчизниці завітали на змагання до словацької Бансько-Бистриці.

До теми Ярослава Магучіх встановила рекорд сезону, стрибнувши на 2,02 метра у Метці: неймовірне відео

На старт мали вийти три українки: Ярослава Магучіх, Катерина Табашник та Юлія Левченко. Втім остання знялась зі змагання, як і чемпіонка світу Елеонор Паттерсон з Австралії.

У такій ситуації наші дівчата були серед фаворитів старту. Обидві були серед тих, хто взяли висоту 1,93 метра. Окрім Магучіх та Табашник, до цієї стадії дійшли чорногорка Марія Вуковіч та італійка Олена Валлортігара.

Ця відмітка стала максимумом для Катерини, яка не осилила ще два сантиметри. Вуковіч взяла 1,95 метра з третьої спроби, а Валлортігара – з першої. На ній вони і зупинились, а ось Магучіх вдалось підкорити 1,97 метра.

Читайте також Тренування під звуки вибухів: українська легкоатлетка опублікувала відео підготовки до змагань

Цю висоту вони взяла з першої спроби, що дозволило їй стати чемпіонкою та виграти шостий поспіль старт у 2023 році. Ярослава ще намагалась підкорити 2,04 метра, але безуспішно.

Результати стрибків у висоту на World Athletics Indoor Series Silver Tour у Бансько-Бистриці: