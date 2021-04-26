Помста ображеного: хто "злив" інформацію про п'яний дебош гравців Колоса у потягу

Колос 4 квітня зіграв у нульову нічию з Минаєм. Після поєдинку у потягу стався неприємний інцидент за участю чотирьох п'яних футболістів Колоса.

Несподіваний інформатор Селезньов

Про скандальний епізод з гравцями Колоса ще ніхто не забув. Натомість з'являється чимало нової інформації. Директор каналів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов зізнався, від кого дізнався про витівку п'яних футболістів із Ковалівки.

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Не повірите від кого дізнався про історію Колоса з потягом – від Євгена Селезньова. Дивлюся повідомлення в WhatsApp, пише: "Що, знову я наливав?"

– сказав Денисов.

Нагадаємо, що Селезньов 2 вересня став гравцем Колоса, але зіграв за ковалівців лише 12 матчів, у яких відзначився 5 голами. Після чого був вигнаний з клубу через грубе порушення дисципліни.

Начебто футболіст приїхав на гру у нетверезому стані. Сам Євген заперечує таку інформацію, яку подає клуб. А причину пропуску гри назвав проблеми з ахіллами.

Такими словами Селезньов дав зрозуміти, що Колос даремно так низько повівся з футболістом та вказав йому на двері.

Неприємна ситуація з п'яними гравцями Колоса