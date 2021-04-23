Спочатку повідомлялося, що учасниками інциденту стали четверо гравців Колоса. Однак було відомо імена лише трьох з них – Володимир Лисенко, Вадим Мілько та В'ячеслав Чурко. За даними ведучих "ТаТоТаке", четвертий гравець, який був в купе – Кирило Петров.

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Варто додати, що в Колосі відмовилися коментувати цю ситуацію, хоча і не спростували її. Натомість за даними журналістів, клуб провів внутрішнє розслідування.

Згідно з ним, четверо гравців і справді відправилися поїздом з Ужгорода до Києва окремо від команди. В дорозі вони пили пиво. А вночі один з гравців, вийшовши в туалет, помилився, коли повертався в купе. Тож випадково хотів потрапити в купе до дівчат, які їхали поруч. Саме це і налякало дівчат. На шум вийшов інший футболіст – Мілько, який і вказав на те, що Лисенко помилився.

Та за декілька хвилин у купе до футболістів прийшла одна з дівчат з телефоном в руках. Виявилося, що вона дружина одного з колишніх футболістів. І дала поговорити телефоном зі своїм чоловіком. Лисенко запевнив, що нічого не сталося, і пообіцяв, що надалі теж нічого не буде.

Але вже після цього дівчата викликали охорону. Та по прибутті до Києва, на пероні був наряд поліції. Футболісти та інші пасажири вагону були допитані. Але жоден з них нічого не бачив. Відтак були свідчення дівчат та гравців.

Та разом з поліцією був і депутат, який виявився знайомим однієї з дівчат. Саме він пообіцяв, що не залишить цю справу просто так.