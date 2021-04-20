Скандал за участю Колоса

Четверо гравці Колоса опинились у центрі скандалу. Футболісти у ніч з 4 на 5 квітня повертались додому з Ужгорода. Учасниками інциденту стали Володимир Лисенко, Вадим Мілько, В'ячеслав Чурко і ще один футболіст, прізвище якого не повідомляється.

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Вони напідпитку почали чіплятися до дівчат із сусіднього купе. Лисенко лише у трусах виламав двері у купе до молодих дівчат, які повертались з похорону подруги. Після цього у інцидент втрутилась охорона та начальник потягу, а Мілько попросив вибачення в усіх за поведінку одноклубника. Охорона була змушена протягом усієї ночі сидіти в купе дівчат та захищати їх від п'яних ковалівців.

Одна з дівчат впізнала гравців Колоса через те, що у минулому займалась футболом. А прізвища футболістів були визначені через офіційний сайт ковалівського клубу. Хоча Лисенко сам представився дівчатам.

Той, який виламав двері, був у одних трусах. А його товариш, який потім довго ходив і розповідав, що щось забув, що хоче поговорити, вибачитися, якого охорона відтискувала, не давала до нас підходити – той одягнений був у футболку і труси,

– розповіла одна з постраждалих.

Жодного покарання

Після повернення у Київ дівчата викликали поліцію. Однак співробітники правоохоронних органів навіть не затримали футболістів, хоча ті були ще у стані алкогольного сп'яніння. У клубі жодним чином не коментують скандальний інцидент за участі футболістів. Колос не вибачився перед постраждалими.

Цікаво, що покарання гравці з Ковалівки можуть отримати від УАФ. Укрзалізниця вже надіслала лист в Українську асоціацію футболу з повним описом події за участю спортсменів. Однак поки що в УАФ жодним чином не зреагували на таку ганебну витівку футболістів.