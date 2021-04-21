У своїй заяві керівництво клубу не стало спростовувати інформацію про такий випадок. Але обурилися діями журналістів, які "не спромоглися звернутися до клубу за коментарями". А також що під час написання матеріалу "були використані та розповсюджені зображення і персональні дані інших футболістів, які жодного відношення до даної ситуації не мають".
Детальніше П'яні футболісти Колоса влаштували дебош у потягу після матчу з Минаєм
"Офіційно заявляємо, що жодних звернень, в тому числі від правоохоронних органів, журналістів, ЗМІ, Укрзалізниці чи інших учасників даної ситуації на момент виходу вищезазначеної статті до нас не надходило", – йдеться в повідомленні Колоса.
Невдоволені такою ситуацію, в клубі вирішили, що "не мають наміру коментувати ситуацію постфактум".
При цьому в заяві жодним чином не спростовується інформація, що п'яний дебош, який влаштували гравці, таки мав місце. Водночас клуб "засуджує будь-яку протиправну та аморальну поведінку, не зважаючи на особистості, та виступає проти подібних дій. Водночас ми переконані, що "відновлення справедливості" внаслідок породження іншої несправедливості є також аморальним".
Скандал із п'яними гравцями Колоса у поїзді
- 4 квітня Колос зіграв матч проти Минаю в Ужгороді. Після гри команда на поїзді поверталася додому в ніч на 5 квітня.
- Після цього в ЗМІ з'явилася інформація, що четверо гравців команди в стані алкогольного сп'яніння влаштували дебош. Учасниками інциденту стали Володимир Лисенко, Вадим Мілько, В'ячеслав Чурко і ще один футболіст, прізвище якого не повідомляється.
- Вони шумно поводилися в своєму купе. А згодом почали приставати до дівчат, які їхали в сусідньому купе.
- Дівчата викликали правоохоронців. Однак ті не затримали дебоширів.
- Укрзалізниця вже надіслала лист в Українську асоціацію футболу з повним описом події за участю спортсменів. Однак поки що в УАФ жодним чином не зреагували на таку ганебну витівку футболістів.