У своїй заяві керівництво клубу не стало спростовувати інформацію про такий випадок. Але обурилися діями журналістів, які "не спромоглися звернутися до клубу за коментарями". А також що під час написання матеріалу "були використані та розповсюджені зображення і персональні дані інших футболістів, які жодного відношення до даної ситуації не мають".

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"Офіційно заявляємо, що жодних звернень, в тому числі від правоохоронних органів, журналістів, ЗМІ, Укрзалізниці чи інших учасників даної ситуації на момент виходу вищезазначеної статті до нас не надходило", – йдеться в повідомленні Колоса.

Невдоволені такою ситуацію, в клубі вирішили, що "не мають наміру коментувати ситуацію постфактум".

При цьому в заяві жодним чином не спростовується інформація, що п'яний дебош, який влаштували гравці, таки мав місце. Водночас клуб "засуджує будь-яку протиправну та аморальну поведінку, не зважаючи на особистості, та виступає проти подібних дій. Водночас ми переконані, що "відновлення справедливості" внаслідок породження іншої несправедливості є також аморальним".

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