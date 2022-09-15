Чи буде це Ф'юрі: менеджер Усика розповів, хто може стати наступним суперником українця

Олександр Усик повернеться на ринг у 2023 році. Менеджер Егіс Клімас назвав потенційного наступного суперника українця.

Клімас: Усик відрізняється від Ф'юрі

Менеджер українця наголосив, що наступний бій Олександра Усика може відбутись не з Тайсоном Ф'юрі. За словами Егіса Клімаса, чемпіон світу з України може побитись проти переможця поєдинку Деонтей Уайлдер – Роберт Хеленіус.

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15 жовтня у Нью-Йорку визначиться можливий суперник українського боксера. Менеджер пригадав у коментарі Тайсона Ф'юрі, який хоче домовитись про бій з Ентоні Джошуа. Британці можуть вийти на ринг у грудні 2022-го. Він назвав "Циганського короля" боксером, який шукає тих, хто програв.

Усик хотів би битися з Вайлдером, але проведе поєдинок із переможцем його протистояння з Хеленіусом. Усик відрізняється від Ф'юрі. Він шукає переможців, а не тих, хто програв,

– заявив Клімас.

Якщо вдасться домовитись про бій, то Усик може завдати Уайлдеру третьої поразки у його кар'єрі при 42 перемогах. Дві поразки Деонтею завдав якраз Ф'юрі у їх трилогії, яка закінчилась нокаутом для Уайлдера.

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