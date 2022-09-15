Клімас: Усик відрізняється від Ф'юрі
Менеджер українця наголосив, що наступний бій Олександра Усика може відбутись не з Тайсоном Ф'юрі. За словами Егіса Клімаса, чемпіон світу з України може побитись проти переможця поєдинку Деонтей Уайлдер – Роберт Хеленіус.
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15 жовтня у Нью-Йорку визначиться можливий суперник українського боксера. Менеджер пригадав у коментарі Тайсона Ф'юрі, який хоче домовитись про бій з Ентоні Джошуа. Британці можуть вийти на ринг у грудні 2022-го. Він назвав "Циганського короля" боксером, який шукає тих, хто програв.
Усик хотів би битися з Вайлдером, але проведе поєдинок із переможцем його протистояння з Хеленіусом. Усик відрізняється від Ф'юрі. Він шукає переможців, а не тих, хто програв,
– заявив Клімас.
Якщо вдасться домовитись про бій, то Усик може завдати Уайлдеру третьої поразки у його кар'єрі при 42 перемогах. Дві поразки Деонтею завдав якраз Ф'юрі у їх трилогії, яка закінчилась нокаутом для Уайлдера.
Ф'юрі хоче вийти на ринг у 2022 році
- Усик заговорив про бій проти Ф'юрі одразу після оголошення результатів реваншу проти Джошуа. Нагадаємо, що другий їх бій теж закінчився перемогою українця.
- Тайсон брутально відповів на заклики українського боксера. "Циганський король" хоче побитись із українцем взимку 2022-го. Натомість Олександр запевнив, що не повернеться на ринг швидше 2023 року. Українець аргументував це тим, що нагадали для себе старі травми. У цих словах британець знайшов для себе брехню.
- Після чого Фрі зробив пропозицію Джошуа щодо бою, на яку отримав схвальну відповідь. Ентоні встигне підготуватись до бою у грудні цього року.
- Хоча раніше менеджер Егіс Клімас розповів, що Ф'юрі дав згодою на бій з Усиком.