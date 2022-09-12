Альварес: Усику буде дуже важко у цьому поєдинку

Після другого бою Усик – Джошуа у боксерській спільноті вже почали ставити свої прогнози на бій за абсолют між українцем та Тайсоном Ф'юрі. Хоча ще жодного погодження щодо поєдинку з володарем поясу WBC ще немає.

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Мексиканський боксер Сауль Альварес залишив свій прогноз на цей потенційний двобій. Він відзначив обох боксерів. Віддав честь Усику, але впевнений, що у Тайсона є все, щоб завдати Олександру поразки та забрати усі титули.

Усик справді чудовий боксер, я за ним давно стежу. Класний боксер з дуже широким набором умінь у рингу. Але мені здається, що Тайсон Ф'юрі має все для перемоги, а також габарити і такі самі вміння. Думаю, Усику буде дуже важко у цьому поєдинку,

– сказав Альварес.

Ф'юрі не хоче бою з Усиком у 2023 році