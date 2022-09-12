Альварес: Усику буде дуже важко у цьому поєдинку
Після другого бою Усик – Джошуа у боксерській спільноті вже почали ставити свої прогнози на бій за абсолют між українцем та Тайсоном Ф'юрі. Хоча ще жодного погодження щодо поєдинку з володарем поясу WBC ще немає.
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Мексиканський боксер Сауль Альварес залишив свій прогноз на цей потенційний двобій. Він відзначив обох боксерів. Віддав честь Усику, але впевнений, що у Тайсона є все, щоб завдати Олександру поразки та забрати усі титули.
Усик справді чудовий боксер, я за ним давно стежу. Класний боксер з дуже широким набором умінь у рингу. Але мені здається, що Тайсон Ф'юрі має все для перемоги, а також габарити і такі самі вміння. Думаю, Усику буде дуже важко у цьому поєдинку,
– сказав Альварес.
Ф'юрі не хоче бою з Усиком у 2023 році
- Ще на ринзі після бою з Ентоні наш боксер заявив, що хоче побитись проти Ф'юрі або не буде боксувати узагалі. Тайсон розкритикував реванш Усик – Джошуа та запевнив, що побив би обох бійців лише за один вечір.
- Після чого між "Циганським королем" та українцем було декілька палких відповідей на заяви обидвох щодо бою за абсолют.
- Британець закликав Усика провести поєдинок у грудні 2022 року. Але український чемпіон світу не збирається повертатись на ринг швидше 2023-го, адже його турбують старі травми. У таких словах Тайсон знайшов брехню.
- Ф'юрі зробив пропозицію Джошуа щодо бою, на яку отримав схвальну відповідь. Ентоні встигне підготуватись до бою у грудні цього року.
- Наразі перемовини призупинені через смерть королеви Великої Британії Єлизавети II.
- Хоча раніше менеджер українця Егіс Клімас розповів, що Ф'юрі дав згодою на бій з Усиком.