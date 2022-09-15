Климас: Усик отличается от Фьюри

Менеджер украинца подчеркнул, что следующее сражение Александра Усика может произойти не с Тайсоном Фьюри. По словам Эгиса Климаса, чемпион мира по Украине может побиться против победителя поединка Деонтей Уайлдер – Роберт Хелениус.

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15 октября в Нью-Йорке определится возможный соперник украинского боксера. Менеджер вспомнил в комментарии Тайсона Фьюри, желающего договориться о бое с Энтони Джошуа. Британцы могут выйти на ринг в декабре 2022 года. Он назвал "Цыганского короля" боксером, который ищет проигравших.

Усик хотел бы сразиться с Уайлдером, но проведет поединок с победителем его противостояния с Хелениусом. Усик отличается от Фьюри. Он ищет победителей, а не проигравших,

– заявил Климас.

Если удастся договориться о бое, то Усик может нанести Уайлдеру третье поражение в его карьере при 42 победах. Два поражения Деонтею нанес как раз Фьюри в их трилогии, закончившейся нокаутом для Уайлдера.

Фьюри хочет выйти на ринг в 2022 году