Климас: Усик отличается от Фьюри
Менеджер украинца подчеркнул, что следующее сражение Александра Усика может произойти не с Тайсоном Фьюри. По словам Эгиса Климаса, чемпион мира по Украине может побиться против победителя поединка Деонтей Уайлдер – Роберт Хелениус.
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15 октября в Нью-Йорке определится возможный соперник украинского боксера. Менеджер вспомнил в комментарии Тайсона Фьюри, желающего договориться о бое с Энтони Джошуа. Британцы могут выйти на ринг в декабре 2022 года. Он назвал "Цыганского короля" боксером, который ищет проигравших.
Усик хотел бы сразиться с Уайлдером, но проведет поединок с победителем его противостояния с Хелениусом. Усик отличается от Фьюри. Он ищет победителей, а не проигравших,
– заявил Климас.
Если удастся договориться о бое, то Усик может нанести Уайлдеру третье поражение в его карьере при 42 победах. Два поражения Деонтею нанес как раз Фьюри в их трилогии, закончившейся нокаутом для Уайлдера.
Фьюри хочет выйти на ринг в 2022 году
- Усик заговорил о бое против Фьюри сразу после оглашения результатов реванша против Джошуа. Напомним, что второй их бой тоже закончился победой украинца.
- Тайсон грубо ответил на призывы украинского боксера. "Цыганский король" хочет сразиться с украинцем зимой 2022-го. Александр заверил, что не вернется на ринг быстрее 2023 года. Украинец аргументировал это тем, что напомнили для себя старые травмы. В этих словах британец нашел для себя ложь.
- После чего Фри сделал предложение Джошуа по бою, на которое получил одобрительный ответ. Энтони успеет подготовиться к бою в декабре этого года.
- Хотя ранее менеджер Эгис Климас рассказал, что Фьюри дал согласие на сражение с Усиком.