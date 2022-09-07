Хірн: Ми хочемо провести бій у грудні
Повалений Олександром Усиком боксер не проти вийти у ринг проти Ф'юрі. Тайсон запропонував Джошуа щедру пропозицію щодо розподілу гонорару – 60/40 на свою користь. На що Ентоні відповів згодою.
До теми Це легкий бій, – Ф'юрі висловився про можливий поєдинок з Джошуа
Едді Хірн, промоутер Джошуа, розповів, що поєдинок відбудеться ще у 2022 році, а точніше 17 грудня. Обидва боксери поб'ються у Кардіффі.
Цікаво, що команда Ентоні хоче, якщо у їх протистоянні буде реванш, то розподіл гонорару у тому випадку був навпаки.
Ми прийняли пропозицію 60/40. Ми хочемо, щоб було навпаки у випадку реваншу. Бо якщо ти чемпіон, то заслуговуєш більшого. Це чесно. Ми хочемо провести бій у грудні. Він може відбутись 17 грудня стадіон "Мілленіум" у Кардіффі. Це ідеально,
– сказав Хірн.
Усик хоче бою з Ф'юрі, але той не хоче чекати
- Ф'юрі не став чекати Усика та кинув виклик Джошуа, який дав позитивну відповідь: "Буду готовий у грудні".
- Олександр хоче побитись проти Тайсона, але не готовий повертатись на ринг 2022 року. Українець пояснив це тим, що хоче залікувати старі травми, які дали про себе знати після реваншу з Ентоні. Тому наступний бій українського боксера відбудеться не раніше 2023-го.
- "Циганський король" побачив у такому поясненні Усика брехню.
- Після чого менеджер українця Егіс Клімас сказав, що бій Ф'юрі – Джошуа може відбутись лише після зустрічі Тайсона з Олександром. Він назвав поєдинок обох британців хорошим двобоєм тих, хто програв Усику.