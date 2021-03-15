Менеджер Ломаченко розвіяв чутки про шалений гонорар українця за бій з Хейні
Менеджер українського боксера Егіс Клімас спростував інформацію про великий гонорар Василя Ломаченка за бій з Девіном Хейні. Американська сторона не робила жодних пропозиції із семизначною сумою.
Джерело:твітер Стів Кім
Спростування чуток
Білл Хейні, батько Девіна Хейні, раніше заявляв, що їх команда запропонує Василю Ломаченку щедрий контракт за бій з його сином. Між обома боксерами розгорілась словесна перепалка у соцмережах, що призвело до виклику на бій від американця.
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За повідомленням журналіста, менеджер Егіс Клімас вже спростував такі обіцянки американської сторони.
Спочатку з ними зв'язувався Білл Хейні, а згодом Едді Хірн, але після цього нічого більше не було,
– написав Кім.
- Хейні-молодший першим запропонував Ломаченку провести спільний бій вже у травні 2021 року. Українець швидко дав позитивну відповідь та сказав, що буде готовий.
- Боб Арум, який є промоутером Ломаченка, погодився організувати бій.
- Сам Хейні несподівано перемкнувся на іншого суперника Хорхе Лінареса. Американець повівся на гонорар у вигляді 3 мільйонів доларів та вже 15 травня може вийти на ринг саме проти венесуельця.
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