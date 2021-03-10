Девін Хейні швидше за все не вийде на один ринг проти Василя Ломаченка. Для нього вигідним суперником стане Хорхе Лінарес, який був битий українцем у 2018 році.

Шалений гонорар для 22-річного Хейні

Бій Хейні і Лінареса повинен відбутися 15 травня. Чемпіон світу за версією WBC Девін Хейні збагатиться чималою сумою грошей.

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22-річний американець повинен отримати за поєдинок 3 мільйони доларів. Це на один мільйон більше, ніж заробив Девін у минулому протистоянні проти Юріоркіса Гамбоа. У свої лише 22 роки він є одним із найбільш високооплачуваних боксерів.

Sources: Devin Haney set to earn $3 million for his May fight against Jorge Linares. The rising star made $2 million for his November bout against Yuriorkis Gamboa. At 22, Haney already one of the best paid in the game — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) March 9, 2021

Цікаво, що Хейні сам запропонував українцю провести бій, а тепер дає задню. Американець заявив, що на шляху такому поєдинку стане промоутер Боб Арум.

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