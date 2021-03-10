Йому не потрібен Ломаченко: Хейні отримає щедрий гонорар за бій з Лінаресом
Девін Хейні швидше за все не вийде на один ринг проти Василя Ломаченка. Для нього вигідним суперником стане Хорхе Лінарес, який був битий українцем у 2018 році.
Джерело:твітер Майка Коппінжера
Шалений гонорар для 22-річного Хейні
Бій Хейні і Лінареса повинен відбутися 15 травня. Чемпіон світу за версією WBC Девін Хейні збагатиться чималою сумою грошей.
До теми Девін Хейні "зістрибнув" з бою проти Ломаченка і зустрінеться з відомим боксером
22-річний американець повинен отримати за поєдинок 3 мільйони доларів. Це на один мільйон більше, ніж заробив Девін у минулому протистоянні проти Юріоркіса Гамбоа. У свої лише 22 роки він є одним із найбільш високооплачуваних боксерів.
Цікаво, що Хейні сам запропонував українцю провести бій, а тепер дає задню. Американець заявив, що на шляху такому поєдинку стане промоутер Боб Арум.
Ломаченко – Хейні: словесна перепалка
- Девін Хейні вступив у словесну перепалку з Василем Ломаченком. Американець не втратив такої нагоди та запросив українця на бій. Досвідчений боксер з України швидко погодився на поєдинок, який Девін запропонував провести вже весною 2021 року.
- Боб Арум, який є промоутером Ломаченка, погодився організувати бій.
Поділитися новиною