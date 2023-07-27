"Вся наша любов та повага Ользі Харлан": Світоліна підтримала українську фехтувальницю

Еліна Світоліна закликала міжнародні спортивні організації поважати рішення українських атлетів не тиснути руку представникам країн-терористок. Українська тенісистка неодноразово демонструвала чітку позицію по відношенню до "нейтральних" спортсменів.

Міжнародна федерація фехтування вирішила підігравати росіянам на ЧС-2023 та дискваліфікувала Ольгу Харлан. Скандальне рішення FIE викликало хвилю обурення української спортивної спільноти.

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Світоліна: Це наша позиція

Свою підтримку українській фехтувальниці висловила Еліна Світоліна. Перша ракетка України нагадала, що рішення не тиснути руку росіянам та білорусам є спільним для наших спортсменів.

Ми не тиснемо руку російським та білоруським спортсменам. Це наша позиція. Закликаю міжнародні спортивні організації та федерації поважати це рішення. Вся наша любов та повага Ользі Харлан,

– написала Світоліна у своєму Twitter.

Світоліна закликала поважати українців / twitter.com/ElinaSvitolina