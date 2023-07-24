Еліна Світоліна принципово не подає руку тенісисткам з Росії та Білорусі. Чимало європейських уболівальників не розуміють такої позиції українки та навіть освистують за це. Проте Еліна не звертає увагу на таку реакцію публіки.
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Світоліна: Моя позиція має бути чіткою
Під час спілкування з журналістами Світоліна пояснила, чому не тисне руку росіянкам та білорускам. В той час, коли її друзі віддають своє життя за незалежність України, вона не може вдавати ніби нічого не відбувається.
"Мені дуже сумно і дуже образливо, що люди цього не розуміють. Це дуже очевидна річ – не тиснути один одному руки, коли у мене є багато друзів, які зараз на передовій, воюють за Україну.
Ви можете собі уявити, як вони дивляться, як я змагаюся на "Вімблдоні" чи десь у світі, тиснучи один одному руки й поводячись так, ніби нічого не відбувається?
Люди повинні розуміти, що іноді не можна відокремити політику від спорту. Вони представляють свої країни, а я представляю свою перед світом. Моя позиція має бути чіткою", – сказала Світоліна.
- Нагадаємо, що після повернення з декрету Світоліна виграла турнір WTA 250 у французькому Страсбурзі.
- На Вімблдонському турнірі-2023 українська тенісистка дійшла до півфіналу, де поступилася Маркеті Вондроушовій.
- Завдяки успішним виступам Світоліна повернула статус першої ракетки України. У рейтингу WTA Еліна займає 27 місце.