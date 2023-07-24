Еліна Світоліна принципово не подає руку тенісисткам з Росії та Білорусі. Чимало європейських уболівальників не розуміють такої позиції українки та навіть освистують за це. Проте Еліна не звертає увагу на таку реакцію публіки.

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Світоліна: Моя позиція має бути чіткою

Під час спілкування з журналістами Світоліна пояснила, чому не тисне руку росіянкам та білорускам. В той час, коли її друзі віддають своє життя за незалежність України, вона не може вдавати ніби нічого не відбувається.

"Мені дуже сумно і дуже образливо, що люди цього не розуміють. Це дуже очевидна річ – не тиснути один одному руки, коли у мене є багато друзів, які зараз на передовій, воюють за Україну.

Ви можете собі уявити, як вони дивляться, як я змагаюся на "Вімблдоні" чи десь у світі, тиснучи один одному руки й поводячись так, ніби нічого не відбувається?

Люди повинні розуміти, що іноді не можна відокремити політику від спорту. Вони представляють свої країни, а я представляю свою перед світом. Моя позиція має бути чіткою", – сказала Світоліна.