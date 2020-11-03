"Боруссія" Менхенгладбах відкрила рахунок у матчі Ліги чемпіонів проти "Шахтаря". Донецький клуб пропустив три голи за 20 хвилин.

Шахтар – Боруссія М 0:3

Голи: Плеа, 8, 26, Бондарь, 17 (авт)

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Уже на 8-й хвилині "жеребці" відкрили рахунок у грі. Про це повідомляє 24 канал. Лайнер на правому фланзі отримав передачу з глибини й, побачивши перед собою простріл, пройшов майже до штрафного та прострілив.

М'яч дійшов до Плеа, який випередив Боднаря та пробив у правий від Анатолія Трубіна кут – 0:1.

Відео голу Плеа

На 17-й хвилині атака "жеребців" розпочалася після втрати м'яч Бондаря. Після декількох передач м'яч дійшов до Крамера. Чемпіон світу 2014 року завдав дальнього удару й м'яч рикошетом від все того ж Бондаря опинився у воротах донеччан.

Відео автоголу Бондаря

На 27-й хвилині рахунок став неприємним для "гірників." Атака "Боруссії" розпочалася ще на їх половині поля, коли "жеребці" спокійно вийшли з-під пресингу "Шахтаря".

Перевівши гру на половину поля "Шахтаря", гостям вдалося вивести на ударну позицію Плеа, який гарматним ударом поцілив у верхній кут.