Кімі Райкконен встановив рекорд у Формулі-1 за кількістю проведених гонок
Фінський гонщик Кімі Райкконен встановив рекорд у Формулі-1. Він взяв участь у 323 гонках, побивши попереднє досягнення.
Рекорд Кімі Райкконен встановив на гран-прі Айфеля на легендарній трасі "Нюрбургринг". У цій гонці він посів лише 12-е місце.
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Для Райкконена ця гонка стала 323-ю у кар'єрі в Формулі-1. За цим показником він обійшов Рубенса Баррікело, який провів 322 гонки.
- Дебютну гонку у Формулі-1 Райкконен провів ще у 2001 році – 4 березня на гран-прі Австралії. Він тоді посів шосте місце, набравши перші залікові очки. Він тоді виступав за команду Sauber.
- У наступному сезоні Райкконен перейшов у McLaren, за який виступав до 2006 року. І на першому ж гран-прі Австралії потрапив на подіум – посів третє місце.
- 23 березня 2003 року на гран-прі Малайзії Райкконен здобув першу перемогу. В цьому сезоні він посів друге місце.
- Ще раз друге місце за підсумками сезону фінський гонщик посів у 2005 році.
- У 2007 році Райкконен перейшов до Ferrari. Тоді ж він і став чемпіоном Формули-1. У 2018 році він показав лише третій результат.
- В складі італійської команди Райкконен пробув три сезони. Після чого вирішив покинути Формулу-1 та перейти в ралі та NASCAR.
- У 2012 році Райкконен повернувся у королівські перегони, підписавши контракт з командою Lotus. В перший рік після повернення він посів третє місце у загальному заліку.
- З 2014 по 2018 роки Райкконен знову виступав за Ferrari. В останній свій сезон він знову був третім у загальному заліку. Тоді він востаннє перемагав у Формулі-1 – 21 жовтня 2018 року на гран-прі США. На подіум востаннє підіймався 11 листопада 2018 року на гран-прі Бразилії.
- У 2019 році перейшов у команду Alfa Romeo.
- Загалом за час у Формулі-1 Райкконен перемагав 21 раз, ще 103 рази підіймався на подіум.
- 17 жовтня 2020 року Кімі Райкконену виповниться 41 рік.
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