Фінський гонщик Кімі Райкконен встановив рекорд у Формулі-1. Він взяв участь у 323 гонках, побивши попереднє досягнення.

Рекорд Кімі Райкконен встановив на гран-прі Айфеля на легендарній трасі "Нюрбургринг". У цій гонці він посів лише 12-е місце.

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Для Райкконена ця гонка стала 323-ю у кар'єрі в Формулі-1. За цим показником він обійшов Рубенса Баррікело, який провів 322 гонки.

Kimi takes the start, making him an even bigger legend now in our sport, with 323 race starts in the bag #EifelGP pic.twitter.com/PeCwzPN9uO — Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) October 11, 2020