Пілот Mercedes Льюїс Хемілтон повторив унікальне досягнення Міхаеля Шумахера. Він здобув 91 перемогу в гонках Формули-1.

91-у перемогу Хемілтон здобув на гран-прі Ейфеля в неділю, 11 жовтня. Хоча британець на цьому гран-прі стартував лише другим.

Як це було: Хемілтон переміг на гран-прі Ейфеля та повторив легендарний рекорд Шумахера

Після фінішу Хемілтон давав традиційне інтерв'ю для журналістів. В цей час до нього підійшов Мік Шумахер. І подарував йому шолом свого батька часів виступу за Mercedes. В такий спосіб він вшанував те, що Хемілтон повторив "вічний рекорд" його батька.

A very special gift to celebrate a landmark victory #EifelGP #F1 pic.twitter.com/N7GNU97C2v — Formula 1 (@F1) October 11, 2020

Відтак вже 25 жовтня на гран-прі Португалії Хемілтон може перевершити досягнення Міхаеля Шумахера.