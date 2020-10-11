Син Шумахера зробив неочікуваний подарунок Хемілтону, який повторив унікальний рекорд його тата
Пілот Mercedes Льюїс Хемілтон повторив унікальне досягнення Міхаеля Шумахера. Він здобув 91 перемогу в гонках Формули-1.
91-у перемогу Хемілтон здобув на гран-прі Ейфеля в неділю, 11 жовтня. Хоча британець на цьому гран-прі стартував лише другим.
Як це було: Хемілтон переміг на гран-прі Ейфеля та повторив легендарний рекорд Шумахера
Після фінішу Хемілтон давав традиційне інтерв'ю для журналістів. В цей час до нього підійшов Мік Шумахер. І подарував йому шолом свого батька часів виступу за Mercedes. В такий спосіб він вшанував те, що Хемілтон повторив "вічний рекорд" його батька.
Відтак вже 25 жовтня на гран-прі Португалії Хемілтон може перевершити досягнення Міхаеля Шумахера.
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