Збірні Англії та Бельгії зіграли у матчі Ліги націй в неділю, 11 жовтня. У матчі двічі було призначено пенальті, а англійці перемогли завдяки голу після рикошету.

Англія – Бельгія 2:1

Голи: Рашфорд, 39 (пен), Маунт, 64 – Лукаку, 16 (пен)

Бельгія активніше розпочала цей матч і створила декілька нагод відзначитися. Один раз Карраско навіть відправив м'яч у сітку воріт, але суддя зафіксував офсайд.

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Та все ж саме гості першими відкрили рахунок у зустрічі. Лукаку кинули в прорив правим флангом. Нападник протиснув Даєра та увійшов у штрафний майданчик, де і був збитий суперником. Арбітр одразу вказав на позначку. Сам Лукаку пенальті й реалізував.

Після цього м'яч і далі краще тримався в бельгійців, але втілити цю перевагу в ще один забитий гол їм не вдалося. Натомість вони пропустили. Під час подачі з кутового Меньє поклав руку на плече Хендерсону, притримавши того. Гравець збірної Англії від цього впав на газон. Зважаючи що все відбувалося у штрафному арбітр знову призначив пенальті у матчі. Пробивати пішов Рашфорд і з позначки переграв Міньоле.

Бельгійці знову могли вийти вперед, але в Карраско не вдався удар після пасу Лукаку.

У другому таймі англійці вже не виглядали такими безнадійними. Якраз навпаки, вони перехопили ініціативу і не давали нічого супернику зробити попереду. А після цього й самі забили. Хоча без долі везіння тут не обійшлося. Маунт отримав м'яч на краю штрафного. Перед ним був Алдервейрельд. Англієць пробив, і саме від ноги захисника м'яч по високій траєкторії залетів мало не під перекладину воріт.

Чергову нагоду після цього знову змарнував Карарско. Цього разу пас у штрафний йому віддав де Брюйне. Але півзахисник відправив м'яч повз голкіпера і мимо рамки воріт.

Англійці ж наприкінці зустрічі могли забивати третій гол. Однак момент не реалізував Рашфорд, пробивши вище воріт.

Відеоогляд матчу Англія – Бельгія

Збірна Англії перемагає та підіймається на перше місце в групі. Бельгійці опускаються на другу позицію у квартеті.