Рафаель Надаль переміг на Ролан Гаррос, обігравши у фінал Новака Джоковича
Рафаель Надаль став переможцем Ролан Гаррос у 2020 році. Для іспанського тенісиста це 13 перемога на Відкритому чемпіонаті Франції.
У фіналі, який тривав дві години та 43 хвилини, Надаль виграв усі три сети у суперника.
До теми: 19-літня полька Іга Швьонтек сенсаційно перемогла на Ролан Гаррос
Надаль всуху виграв перший сет 6:0. Хоча боротьба йшла в кожному геймі. І в четвертому геймі Джокович був близьким до того, щоб зробити зворотний брейк. Та всі три спроби виявилися невдалими.
Надаль був близьким до того, що і другий сет розпочати з брейку. Але Джокович таки зумів виграти гейм. Та все ж іспанець виявився сильнішим, вигравши після цього п'ять геймів поспіль.
І лише в третьому сеті Джокович показав рівну боротьбу із суперником. Але цього виявилося замало. Обмінявшись брейками всередині сету, Надаль виграв подачу суперника в одинадцятому геймі. А в дванадцятому чітко реалізував матч-пойнт.
Рафаель Надаль – Новак Джокович 3:0 (6:0, 6:2, 7:5)
Перемога на Ролан Гаррос стала 13-ю для Надаля. І це його 20-й титул на турнірах Gramd Slam.
Варте уваги: На честь Надаля назвуть вулицю в Іспанії – тенісист допоміг у боротьбі з повінню
Окрім того, тепер в Надаля 100 перемог на Ролан Гаррос