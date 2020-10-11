Рафаель Надаль став переможцем Ролан Гаррос у 2020 році. Для іспанського тенісиста це 13 перемога на Відкритому чемпіонаті Франції.

У фіналі, який тривав дві години та 43 хвилини, Надаль виграв усі три сети у суперника.

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Надаль всуху виграв перший сет 6:0. Хоча боротьба йшла в кожному геймі. І в четвертому геймі Джокович був близьким до того, щоб зробити зворотний брейк. Та всі три спроби виявилися невдалими.

Надаль був близьким до того, що і другий сет розпочати з брейку. Але Джокович таки зумів виграти гейм. Та все ж іспанець виявився сильнішим, вигравши після цього п'ять геймів поспіль.

І лише в третьому сеті Джокович показав рівну боротьбу із суперником. Але цього виявилося замало. Обмінявшись брейками всередині сету, Надаль виграв подачу суперника в одинадцятому геймі. А в дванадцятому чітко реалізував матч-пойнт.

@RafaelNadal conquers Novak Djokovic 6-0 6-2 7-5 to remain perfect in Paris finals and earn title 1️⃣3️⃣ at #RolandGarros pic.twitter.com/lzOz5dmoqQ — Roland-Garros (@rolandgarros) October 11, 2020

Рафаель Надаль – Новак Джокович 3:0 (6:0, 6:2, 7:5)

Перемога на Ролан Гаррос стала 13-ю для Надаля. І це його 20-й титул на турнірах Gramd Slam.

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