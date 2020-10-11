Пілот Medcedes Льюїс Хемілтон переміг на гран-прі Ейфеля. Для нього це була 91-а перемога в Формулі-1. За цим показником він зрівнявся з досягненням легендарного Міхаеля Шумахера.

Хемілтон у цій гонці стартував другим. Напередодні піт-стоп виборов його партнер по команді Боттас. І саме він довший час лідирував у гонці. Але на 13 колі невдало увійшовши в поворот, Боттас пропустив вперед Хемілтона, який вже до кінця перегонів лідерство нікому так і не віддав.

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У самого Боттаса згодом виникли проблеми із болідом. Він ще зумів заїхати в бокси, але звідти вже не виїхав. Тож боротьбу з Хемілтоном вів Ферстаппен з Red Bull.

Загалом під час гонки була боротьба за кожну позицію. Інколи вона закінчувалася зіткненнями та сходом пілотів. Так, на 15 колі Райкконен зіштовхнувся з Расселом. Болід останнього аж підкинуло після зіткнення, і через проблеми з авто він не зміг продовжити перегони. Райкконен же за це отримав 10 секунд штрафу.

5 секунд штрафу отримав Албон. Він зіштовхнувся з Квятом, коли той зрізав один з поворотів. Після зіткнення в боліда росіянина відпало переднє антикрило. І він був змушений так проїхати ціле коло, відкотившись у кінець пелетону. У підсумку Квят став останнім з тих, хто добрався до фінішу. Албон же зійшов раніше – все через проблеми з болідом.

Поки Ферстаппен намагався нав'язати боротьбу Хемілтону, третє місце утримував Рікардо. Пілот Renault впевнено проїхав усю гонку, не давши обійти себе суперникам. Хоча він у середині гонки відставав від лідерів майже на одну хвилину.

Перевагу Хемілтона над рештою пілотів засвідчує той факт, що вже на 33-у колі він обігнав Феттеля, зробивши його круговим. Пілот Ferrari на той час їхав дев'ятим.

До кінця гонки не добрався і Норріс. Пілот McLaren активно боровся за четверте місце, але в нього теж виникли проблеми з болідом. Він багато скаржився на це, і техніки намагалися йому допомогти, вказуючи, які налаштування слід зробити. Та на 45 колі він таки зупинився через проблеми із силовою установкою.

Після його сходу на трасу виїхав автомобіль безпеки. І пілотам довелося їхати за ним аж до 49 кола, поки не був оголошений рестарт. Але він мало що змінив.

Хемілтон зумів доїхати до фінішу першим. Це його 91-а перемога у Формулі-1. І за цим показником він повторив рекорд Міхаеля Шумахера.

RECORD EQUALLED!@LewisHamilton joins Michael Schumacher on 91 #F1 wins with victory at the Nurburgring pic.twitter.com/otypPxw6b8 — Formula 1 (@F1) October 11, 2020

При цьому британець на останніх колах раз за разом встановлював рекорд траси. Але на останньому колі найкращий час показав Ферстаппен.

Третім таки фінішував Ріккардо. Восьмим гонку закінчив Ніко Хюлькенберг. Німець замінив у Racing Point Стролла в останній момент. Він навіть не мав часу на практику, провівши лише декілька кіл у кваліфікації. І на домашньому гран-прі стартував аж 20-им.