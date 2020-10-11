В неділю, 11 жовтня, були зіграні чергові матчі Ліга націй. Перші два матчі ігрового дня закінчилися без забитих голів. Результати – в огляді Спорт24.

Першими ігровий день відкривали два матчі: Ірландія вдома приймала Уельс, а Казахстан грав проти Албанії. Обидва матчі закінчилися з однаковим рахунком 0:0. Єдина різниця – ірландці догравали матч у меншості після вилучення Маккліна на 84-й хвилині.

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Ірландія – Уельс 0:0

Вилучення: Макклін, 84 (Ірландія)

Казахстан – Албанія 0:0

Загалом 11 жовтня відбудуться ще 18 матчів. Частина з них розпочнеться о 19:00, решта – о 21:45

Ліга А

19:00. Англія – Бельгія

19:00. Боснія і Герцеговина – Нідерланди

19:00. Хорватія – Швеція

21:45. Ісландія – Данія

21:45. Польща – Італія

21:45. Франція – Португалія

Ліга B

19:00. Норвегія – Румунія

19:00. Фінляндія – Болгарія

21:45. Ізраїль – Чехія

21:45. Північна Ірландія – Австрія

21:45. Росія – Туреччина

21:45. Сербія – Угорщина

21:45. Шотландія – Словаччина

Ліга C

19:00. Вірменія – Грузія

19:00. Естонія – Північна Македонія

19:00. Литва – Білорусь

21:45. Греція – Молдова

21:45. Косово – Словенія