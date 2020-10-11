Уельс не зумів обіграти Ірландію в більшості: результати матчів Ліги націй 11 жовтня (відео)
В неділю, 11 жовтня, були зіграні чергові матчі Ліга націй. Перші два матчі ігрового дня закінчилися без забитих голів. Результати – в огляді Спорт24.
Першими ігровий день відкривали два матчі: Ірландія вдома приймала Уельс, а Казахстан грав проти Албанії. Обидва матчі закінчилися з однаковим рахунком 0:0. Єдина різниця – ірландці догравали матч у меншості після вилучення Маккліна на 84-й хвилині.
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Ірландія – Уельс 0:0
Вилучення: Макклін, 84 (Ірландія)
Казахстан – Албанія 0:0
Загалом 11 жовтня відбудуться ще 18 матчів. Частина з них розпочнеться о 19:00, решта – о 21:45
Ліга А
19:00. Англія – Бельгія
19:00. Боснія і Герцеговина – Нідерланди
19:00. Хорватія – Швеція
21:45. Ісландія – Данія
21:45. Польща – Італія
21:45. Франція – Португалія
Ліга B
19:00. Норвегія – Румунія
19:00. Фінляндія – Болгарія
21:45. Ізраїль – Чехія
21:45. Північна Ірландія – Австрія
21:45. Росія – Туреччина
21:45. Сербія – Угорщина
21:45. Шотландія – Словаччина
Ліга C
19:00. Вірменія – Грузія
19:00. Естонія – Північна Македонія
19:00. Литва – Білорусь
21:45. Греція – Молдова
21:45. Косово – Словенія