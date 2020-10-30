Скандал, який виник щодо висловлювань президента Франції Еммануеля Макрона про іслам, давно вже вийшли за межі його країни. Тепер йому поступають погрози. В тому числі від Хабіба Нурмагомедова.

Російський боєць Хабіб Нурмагомедов опублікував у своєму інстаграмі фотографію Макрона з відбитком від взуття на обличчі. І додав текст погрози.

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"Нехай спотворить Всевишній обличчя цієї тварі та всіх його послідовників, які під гаслом свободи слова ображають почуття більше півтора мільярда віруючих мусульман. Нехай принизить їх Всевишній в цьому житті, і в наступних. Аллах швидкий в розрахунку і ви це побачите", – написав Хабіб Нурмагомедов.

Він також додав що "ці провокації вийдуть їм боком".

Причина конфлікту