Хабіб Нурмагомедов пригрозив президенту Франції Макрону через образу мусульман
Скандал, який виник щодо висловлювань президента Франції Еммануеля Макрона про іслам, давно вже вийшли за межі його країни. Тепер йому поступають погрози. В тому числі від Хабіба Нурмагомедова.
Російський боєць Хабіб Нурмагомедов опублікував у своєму інстаграмі фотографію Макрона з відбитком від взуття на обличчі. І додав текст погрози.
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"Нехай спотворить Всевишній обличчя цієї тварі та всіх його послідовників, які під гаслом свободи слова ображають почуття більше півтора мільярда віруючих мусульман. Нехай принизить їх Всевишній в цьому житті, і в наступних. Аллах швидкий в розрахунку і ви це побачите", – написав Хабіб Нурмагомедов.
Він також додав що "ці провокації вийдуть їм боком".
Причина конфлікту
- Все розпочалося 16 жовтня, коли під Парижем 18-річний хлопець відрубав голову вчителю історії через те, що той показував дітям в школі карикатури на пророка Мухаммеда.
- Вбивцею виявився громадянин Росії з Кавказу. Він був біженцем у Франції. Його застрелили під час затримання.
- Після вбивства правоохоронці затримали 11 підозрюваних з родини та близьких знайомих зловмисника.
- Макрон після цього вбивства заявив, що у Франції посилять систему безпеки. Також буде прийнятий закон, спрямований на зміцнення республіканських цінностей. Окрім того, у Франції планують побудувати "освічений іслам", який би звільнив його від іноземного впливу.
- Слова про іслам негативно сприйняли багато мусульман. Президент Туреччини Реджеп Ердоган звинуватив французького президента в ненависті до всіх мусульман і заявив, що тому потрібно перевірити своє психічне здоров'я. Такі слова викликали вже міжнародний політичний скандал. Франція відкликала свого посла з Туреччини для політичних консультацій. Євросоюз засудив посилення конфронтації між країнами. Однак Ердогана це не зупинило, і він ще раз висловив думку про те, що "у нього захворювання, і його справді потрібно перевірити".
- Після таких заяв французький сатиричний журнал Charlie Hebdo зобразив на обкладинці нового випуску карикатуру на Ердогана. На фото президент Туреччини зображений в одних трусах на дивані. Він задирає спідницю жінці в традиційному мусульманському вбранні й вигукує: "Ось і пророк". Ердоган подав до суду на журнал Charlie Hebdo, назвавши карикатуру "кримінальним наклепом".
- Росія теж не залишилася осторонь. Президент Чечні Рамзан Кадиров назвав Макрона "натхненником тероризму".
- 29 жовтня у Франції сталося декілька терактів. В місті Ніцца чоловік напав з ножем на прихожан базиліки Нотр-Дам. Загинуло троє людей. Одній з жертв він майже відрізав голову. Поліції вдалося затримати нападника.
- Ще один напад стався у місті Авіньйон, де чоловік з викриками "Аллах Акбар" накинувся на поліцейських. Його застрелили.
- Спробували напасти й на французьке консульство у Саудівській Аравії. Нападника затримали.
- Через ці напади у Франції оголосили максимальний рівень терористичної загрози.
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