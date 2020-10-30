У київському "Динамо" зафіксували новий спалах коронавірусу. Позитивні тести є і серед футболістів.

Про новий випадок зараження коронавірусом повідомляє офіційний сайт "Динамо". Однак там вказано лише про старшого тренера молодіжної команди "Динамо" Юрія Мороза. Він отримав позитивний тест на COVID-19, хоча хвороба протікає без симптомів. Однак його відправили на самоізоляцію.

До теми: Каталонію закрили через COVID-19: що буде з матчем Ліги чемпіонів "Барселона" – "Динамо"

Натомість видання Meta-ratings.com.ua пише, що в київському клубі зафіксовано одразу шість випадків зараження коронавірусом. І серед них – у голкіпера Дениса Бойка. Він пройшов тестування вже після матчу в Угорщині, де "Динамо" зіграло з "Ференцварошем" в Лізі чемпіонів. Бойко у цій зустрічі відіграв усі 90 хвилин.

Ще п'ять позитивних результатів – у працівників бази "Динамо" в Конча-Заспі. Саме там команда мала б провести двотижневу самоізоляцію.

Коронавірус у Бойка ставить тренерський штаб "Динамо" у доволі скрутне становище. Адже перед тим позитивний тест на COVID-19 отримав ще один воротар киян Георгій Бущан.

Відтак у "Динамо" перед матчем проти "Дніпро-1" залишається лише один голкіпер – 18-літній Руслан Нещерет. Зважаючи, що в заявці на гру повинно бути два воротарі, то доведеться брати одного з гравців молодіжної команди – Валентина Моргуна або Іларіона Тугая. Матч "Дніпро-1" – "Динамо" відбудеться у суботу, 31 жовтня.

А вже у середу, 4 листопада, на "Динамо" очікує надважкий матч у Лізі чемпіонів – проти "Барселони" в Іспанії.