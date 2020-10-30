Український боксер Олександр Усик та його найближчий суперник британець Дерек Чісора провели обов'язкову процедуру зважування перед боєм. А також дуель поглядів.

Під час зважування Чісора виявився важчим на 17 кілограмів за Усика. Вага британця склала 115,6 кілограма, в той час як Усик заважив на 98,4 кілограма. Зважаючи, що це буде бій у важкій ваговій категорії, ліміту для боксерів не було.

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Після зваження боксери провели чергову дуель поглядів. Варто додати, що Чісора на процедуру прийшов загримованим у біле, а лице його нагадувало череп. Окрім того, на грудях в нього був напис WAR (війна). Це одне з прізвиськ боксера.

Під час дуелі поглядів Усик був у масці. Натомість Чісора не дотримувався правил карантину. І весь час щось говорив супернику, намагаючись його спровокувати. Але Усик жодним чином не відреагував на ці слова.

Another angle



This is going to be #UsykChisora pic.twitter.com/Jk3WS9cBtY — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) October 30, 2020