Дербі між "Шахтарем" та "Маріуполем" в Києві в п'ятницю, 30 жовтня, закінчилося на користь "гірників". "Шахтар" забив одразу чотири голи у ворота суперників, пропустивши лише один раз.

Шахтар – Маріуполь 4:1

Голи: Тайсон, 26 (пен), 75, Судаков, 44, Алан Патрік, 65 (пен) – Горбунов, 72

Це був 50-й матч між цими командами. "Маріуполь" жодного разу не виграв у "Шахтаря", лише чотири рази зігравши внічию. Різниця голів до цього матчу складала 132:30.

На цей матч "Маріуполь" заявив лише 13 гравців. Через домовленості між клубами, частина орендованих футболістів в "Шахтаря" не могли грати в цьому матчі.

"Шахтар" офіційно зареєстрований у Маріуполі (команда перебралася туди після захоплення Донецька російськими бойовиками). Тож це було дербі двох маріупольських команд в Києві.

Обидві команди вийшли на цей матч в експериментальних складах. В "Маріуполі" – по вище описаній причині. "Шахтар" же дав відпочинок лідерам перед матчем Ліги чемпіонів проти "Боруссії" з Менхенгладбаха вже у вівторок, 3 листопада. Однак до старту повернулися Пятов, Матвієнко та Степаненко, а Жуніор Мораес розпочав гру на лаві запасних. Також варто відзначити, що в цьому матчі з перших хвилин зіграли Судаков, В'юнник, Вакула, Болбат та Вітао.

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Нав'язати конкурентну боротьбу гравцям "Маріуполя" суперникам в першому таймі не вдалося – жодного удару за перші 45 хвилин гри.

"Шахтар" хоч і атакував зі всіх сил (особливо старався Вакула, який ще минулого сезону грав за "Маріуполь"), але і його гравцям мало що вдавалося. Чудово в рамці воріт діяв голкіпер Кудрик. Тож перший гол у матчі було забито з пенальті – Тищенко зіграв рукою у штрафному й арбітр одразу вказав на позначку. Тайсон реалізував вирок, перервавши свою "гольову мовчанку", яка тривала 728 хвилин.

А незадовго до перерви "Шахтарю" вдалося подвоїти рахунок – В'юнник скинув під удар, і Судаков закрутив м'яч в дальній кут воріт, де вже від штанги той закотився за лінію.

На другий тайм тренерський штаб "Шахтаря" вийшов вже тоді, коли гра тривала. На полі мало що змінилося – домінування господарів. І як підсумок – третій гол. Але й він – з пенальті. І знову сфолив Тищенко. Правда цього разу пробивати пішов Алан Патрік. Кудрик вгадав напрям удару, але до м'яча не дотягнувся.

Та після цього неочікувано забив "Маріуполь". Азовці покарали суперників за секундну розслабленість в захисті – Мишньов запустив зі своєї поля Горбунова, швидко розігравши стандарт, і нападник, вийшовши сам на сам на ворота Пятова, пробив повз голкіпера.

Та розгром таки був оформлений в цьому матчі. Через декілька хвилин Тайсон оформив дубль, і встанови остаточний рахунок в цьому матчі.

"Шахтар" перемагає, і поки не зіграла свій матч "Ворскла", підіймається на друге місце. Але й надалі відстає від "Динамо", яке на першій позиції. "Маріуполь" ж поки залишається шостим.

Відеоогляд матчу Шахтар – Маріуполь