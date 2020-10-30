Український легіонер "Вест Хема" Андрій Ярмоленко вирішив зробити подарунок для боксера Олександра Усика перед боєм з Дереком Чісорою. Футболіст подарував футболку англійського клубу з прізвищем Олександра.

Усик вже встиг похизуватись презентом від свого земляка, який зараз виступає у чемпіонаті Англії. Відео на своїх сторінці у Instagram виклав менеджер українця Егіс Клімас.

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На ролику не видно самого Ярмоленка. Ззаді на футболці написане прізвище боксера та його улюблене число – 17.

Цікаво, що у підписі до фото менеджер не зумів правильно написати ім'я та прізвище футболіста.

Додамо, що зараз Усик перебуває у Лондоні, де вже завершив свою підготовку до бою проти британця. Поєдинок відбудеться вже 31 жовтня без підтримки вболівальників.