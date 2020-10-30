Усик отримав подарунок від Ярмоленка: відео
Український легіонер "Вест Хема" Андрій Ярмоленко вирішив зробити подарунок для боксера Олександра Усика перед боєм з Дереком Чісорою. Футболіст подарував футболку англійського клубу з прізвищем Олександра.
Усик вже встиг похизуватись презентом від свого земляка, який зараз виступає у чемпіонаті Англії. Відео на своїх сторінці у Instagram виклав менеджер українця Егіс Клімас.
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На ролику не видно самого Ярмоленка. Ззаді на футболці написане прізвище боксера та його улюблене число – 17.
Цікаво, що у підписі до фото менеджер не зумів правильно написати ім'я та прізвище футболіста.
Додамо, що зараз Усик перебуває у Лондоні, де вже завершив свою підготовку до бою проти британця. Поєдинок відбудеться вже 31 жовтня без підтримки вболівальників.
- Для українського боксера цей бій стане другим у кар'єрі у суперважкій вазі. Дебютний поєдинок Олександр провів у торік у жовтні. У якому боксер з України переміг Чазза Візерспуна.
- Востаннє Чісора також виходив на ринг ще у жовтні. Тоді британець нокаутував свого земляка Девіда Прайса. Тому боксери однаковий відрізок часу не проводили свої бої.