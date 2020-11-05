Королева автоспорту Формула-1 у 2021 році дебютує у Саудівській Аравії. Гран-прі Саудівської Аравії на міській трасі в Джидді відбудеться у листопаді 2021 року.

Офіційний сайт Формули-1 підтвердив проведення першої в історії гонки в Саудівській Аравії. Це буде нічна гонка.

До речі Mercedes всьоме виграв Кубок конструкторів у Формулі-1

BREAKING: F1 adds Saudi Arabian Grand Prix night race for 2021#SaudiArabianGP @SaudiArabianGP pic.twitter.com/AW6Dy8qIs2 — Formula 1 (@F1) November 5, 2020

Деталі угоди

За інформацією BBC Sport, між сторонами підписаний багаторічний контракт. Він начебто розрахований на десять років.

Важливо. У 2023 році етап може бути перенесений на стаціонарний автодром у "Кіддія-сіті"

"Ми раді вітати Саудівську Аравію у Формулі-1 в сезоні 2021 року. Країна швидко стає центром спорту та розваг, приймаючи в останні роки безліч великих заходів. Ми раді, що з наступного року там буде проходити і етап Формули-1.

Цей регіон дуже важливий для нас. З огляду на, що 70% населення Саудівської Аравії молодше 30 років, ми дуже раді залучити у Формулу-1 нових уболівальників, а нашим глядачам по всьому світу показати захопливі гонки в неймовірному місці з багатою історією", – прокоментував підписання контракту виконавчий директор Формули-1 Чейз Кері.

Керівництво Формули-1 обіцяє найближчим часом опублікувати календар сезону-2021.