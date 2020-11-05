Збірні команди України та Росії з гандболу у четвер, 5-го листопада, не змогли виявити сильнішого у рамках відбору на Євро-2021. Команди розійшлися мирно в Мінську (Білорусь) на арені "Уручьє".

Україна – Росія 27:27 (13:16, 14:11)

До речі Україна втратила трьох основних воротарів перед матчами з Росією

Хід гри

Україна та Росія зіграли перший матч у групі 3 у рамках відбору на чемпіонат Європи-2021. Про це повідомляє 24 канал.

Українська команда поступилася російській збірній у першому таймі. За пів години на паркеті росіяни пішли у відрив у три голи.

Після перерви "синьо-жовтим" довелося наздоганяти Росію, з чим українці впоралися. У другому таймі українська збірна лише двічі виходила вперед.

За менше аніж хвилину до кінця матчу Росія перемагала в один м'яч. Україна змогла зрівняти рахунок у передостанній своїй атаці.

"Синьо-жовті" могли й вирвати перемогу, однак голкіпер росіян врятував своїх партнерів після сильного кидка гравця збірної України. Таким чином, команди поділили очки.

Важливо. Росія та Україна в групі зіграють проти Чехії та Фарерських островів. Зазначимо, що на чемпіонат Європи вийдуть дві найкращі команди з кожної групи. Також кваліфікуватися на Євро-2021 зможе найкраща команда, яка посяде третю сходинку.

Наступний матч Україна також проведе проти Росії у суботу, 7-го листопада.

Календар матчів збірної України