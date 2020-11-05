Збірна України вирвала нічию в Росії у відборі на гандбольне Євро-2021
Збірні команди України та Росії з гандболу у четвер, 5-го листопада, не змогли виявити сильнішого у рамках відбору на Євро-2021. Команди розійшлися мирно в Мінську (Білорусь) на арені "Уручьє".
Україна – Росія 27:27 (13:16, 14:11)
До речі Україна втратила трьох основних воротарів перед матчами з Росією
Хід гри
Україна та Росія зіграли перший матч у групі 3 у рамках відбору на чемпіонат Європи-2021. Про це повідомляє 24 канал.
Українська команда поступилася російській збірній у першому таймі. За пів години на паркеті росіяни пішли у відрив у три голи.
Після перерви "синьо-жовтим" довелося наздоганяти Росію, з чим українці впоралися. У другому таймі українська збірна лише двічі виходила вперед.
За менше аніж хвилину до кінця матчу Росія перемагала в один м'яч. Україна змогла зрівняти рахунок у передостанній своїй атаці.
"Синьо-жовті" могли й вирвати перемогу, однак голкіпер росіян врятував своїх партнерів після сильного кидка гравця збірної України. Таким чином, команди поділили очки.
Наступний матч Україна також проведе проти Росії у суботу, 7-го листопада.
Календар матчів збірної України
- Росія – Україна 7 листопада
- Україна – Фарерські острови 10 березня
- Фарерські острови – Україна 13 березня
- Україна – Чехія 28 квітня
- Чехія – Україна 2 травня
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