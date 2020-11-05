Луганська "Зоря" гра проти грецького АЕКа в Лізі Європи. Матч відбувається в Запоріжжі. Ще у першому таймі гості відзначилися двічі.

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Перший гол "Зоря" пропустила на сьомій хвилині зустрічі. Після вкидання ауту АЕК увійшов у штрафний "Зорі", й ніким не прикритий Танкович відзначився у воротах луганців. Циганікс намагався заблокувати політ м'яча, але лише завадив Шевченку в цьому епізоді. Голкіпер за певних умов міг і відбити м'яч.

Відео голу Танковича

А на 34-й хвилині "Зоря" вже поступалася 0:2. Манталос отримав пас на хід між суперниками, на швидкості увірвався у штрафний майданчик і з близької відстані пробив повз голкіпера.