У четвер, 5 листопада, зіграли чергові матчі Ліги Європи. Результати – в огляді Спорт24.

Бенфіка – Рейнджерс 3:3

Голи: Голдсон, 2 (авт), Сілва, 77, Нуньєс, 90+1 – Гонсалвеш, 24 (авт), Камара, 25, Морелос, 51

Вилучення: Отаменді, 19 (Бенфіка)

Лех (Познань) – Стандард 3:1

Голи: Скурас, 14, Ісхак, 22, 48 – Лестьєнн, 29

За "Лех" виступають два українці – захисники Василь Кравець та Богдан Бутко. Але обох не було в цьому матчі навіть в заявці.

Лудогорець – Тоттенгем 1:3

Голи: Кешерю, 50 – Кейн, 13, Лукас, 33, Ло Чельсо, 62

Омонія – Гранада 0:2

Голи: Еррера, 4, Суарес, 64

Вилучення: Дюріш, 41 (Омонія)

ПАОК – ПСВ 4:1

Голи: Шваб, 47, Живкович, 56, 66, Цоліс, 58 – Захаві, 21 (пен)

Рапід (Відень) – Дандолк 4:3

Голи:Любічич, 22, Арса, 79, Гофманн, 87, Демір, 90+1 – Хюбан, 7, Макміллан, 81 (пен), 90+6 (пен)

Реал Сосьєдад – АЗ Алкмар 1:0

Гол: Портгу, 58

Рієка – Наполі 1:2

Голи: Мурич, 13 – Демме, 43, Браут, 62 (авт)

Рома – ЧФР Клуж 5:0

Голи: Мхітарян, 2, Ібанез, 24, Майораль, 34, 84, Педро, 89

Сівасспор – Карабах 2:0

Голи: Османпаша, 11, Кайоде, 88

Славія (Прага) – Ніцца 3:2

Голи: Кухта, 16, 71, Сіма, 43 – Гуірі, 33, Ндоє, 90+3

Хапоель (Беер-Шева) – Баєр (Леверкузен) 2:4

Голи: Аколаце, 11, 25 – Бейлі, 5, 75, Дадья, 39 (авт), Вірц, 88

22:00. Антверпен – ЛАСК

22:00. Арсенал – Молде

22:00. Вільярреал – Маккабі (Тель-Авів)

22:00. Хоффенхайм – Слован (Ліберец)

22:00. Динамо (Загреб) – Вольфсберг

22:00. Зоря – AEK

22:00. Лестер – Брага

22:00. Мілан – Лілль

22:00. Селтік – Спарта (Прага)

22:00. Феєнорд – ЦСКА (Москва)

22:00. Црвена Звезда – Гент

22:00. Янг Бойз – ЦСКА (Софія)