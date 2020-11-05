Раптово померла Аделаїда Лобановська – дружина легендарного тренера "Динамо"
У четвер, 5-го листопада, раптового померла дружина легендарного тренера "Динамо" Валерія Лобановського – Аделаїда Лобановська. Аделаїда Панкратіївна померла на 81-му році життя.
Про те, що померла Аделаїда Лобановська, повідомляє офіційний сайт київського "Динамо". Причини смерті наразі не повідомляються.
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Що відомо про дружину Лобановського
Аделаїда Лобановська народилася 21 жовтня 1940 року. Нещодавно вона відсвяткувала 80-річчя.
Вона юрист за освітою (закінчила Київський університет ім. Т. Г. Шевченка).
У сім'ї Валерія та Аделаїди Лобановських була єдина дитина – донька Світлана.
Вона російська філологиня (викладачка російської мови для іноземців), закінчила Київський університет.
Президент "Динамо" Ігор Суркіс висловив співчуття рідним і близьким Аделаїди Лобановської.
Дружина Валерія Васильовича довгі роки була частиною динамівської сім'ї, переживала з командою перемоги і поразки. Аделаїда Панкратіївна була душевною і щирою людиною, надійним тилом для нашого великого тренера і його вірною помічницею,
– сказав Суркіс.
Що відомо про Валерія Лобановського
За кар'єру футболіста Лобановський став чемпіоном СРСР, володарем Кубка СРСР і двічі був включений у список найкращих футболістів Радянського союзу.
Лобановський прославився, працюючи тренер. Разом з київським "Динамо" йому вдавалося 8 разів стати чемпіоном СРСР і 6 разів володарем Кубка СРСР. У 1975 і 1986 Лобановський вигравав Кубок володарів Кубків, а в 1975 вигравав Суперкубок Європи.
У 1999 році Лобановський вивів "Динамо" у півфінал Ліги чемпіонів, що досі є найкращим результатом українських клубів у цьому турнірі.
Валерій Лобановський пішов з життя 13 травня.
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